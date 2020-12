Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie ist in Deutschland seit Monaten sehr hoch

Die Corona-Zahlen sind trotz des Lockdowns unverändert hoch

Wie wirken sich die Lockerungen mittelfristig auf die Entwicklung der Fallzahlen aus?

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute, am 25.12.20, dem 1. Weihnachtsfeiertag?

Deutschland an Weihnachten auf die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle auswirken, werden wir in zehn bis 14 Tagen sehen. Das war in etwa auch das Zeitfenster, dass Virologen wie Christian Drosten vor Beginn des harten Lockdowns Mitte Dezember zur Beurteilung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen avisiert hatten. Heute ist der zehnte Tag des harten Lockdowns. Und bisher sind die Corona-Zahlen in Deutschland noch nicht signifikant nach unten gegangen - das zeigt sich insbesondere in den Vergleichen zu den Tagen der Vorwoche. Am Mittwoch berichtete „Zeit Online“, dass den Wie sich die Lockerungen des harten Lockdowns mit seinen scharfen Regeln inauf die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle auswirken, werden wir in zehn bis 14 Tagen sehen. Das war in etwa auch das Zeitfenster, dassvor Beginn des harten Lockdowns Mitte Dezember zur Beurteilung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen avisiert hatten. Heute ist der. Und bisher sind die Corona-Zahlen in Deutschland noch nicht signifikant nach unten gegangen - das zeigt sich insbesondere in den Vergleichen zu den Tagen der Vorwoche. Am Mittwoch berichtete „Zeit Online“, dass den 20. Tag in Folge die Fallzahlen über denen des Tages in der Vorwoche gelegen hatten.

Corona-Zahlen in Deutschland: Wie wirken sich Lockerungen an Weihnachten und mögliche Mutation aus?

Und was Politikern, Medizinern und Wissenschaftlern besonders Sorge und Kopfzerbrechen bereitet, sind zwei Dinge: die stetig steigende Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen - hier war am Mittwoch ein neuer Rekord erreicht worden; und die Corona-Mutation, die in England und Südafrika grassiert , die als ansteckender gilt und die Virologe Drosten zufolge bereits in Deutschland angekommen sein könnte.

Bei aller Freude über Lockerungen an Weihnachten geht also auch heute, am 25.12.20, der Blick auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Wie hoch sind sie den Angaben des RKI zufolge? Und wie hoch sind sie im Vergleich zum Freitag der Vorwoche, Freitag, dem 18.12.20?

Corona-Zahlen für Deutschland laut RKI-Dashboard heute: Aktuelle Fallzahlen und Neuinfektionen am 25.12.20

Neuinfektionen gibt es? Wie viele Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben? Und wie hoch ist die 7-Tage-Inzidenz? In seinem Dashboard gibt das aktuellen Fallzahlen jeden Tag bekannt. Wie vielegibt es? Wie viele Menschen sind im Zusammenhang mitgestorben? Und wie hoch ist die 7-Tage-? In seinemgibt das RKI diejeden Tag bekannt.

„Zeit Online“ nennt heute Morgen 26.621 Neuinfektionen. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Laut „Zeit“ gab es 176.715 bestätigte Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen.

Infizierte: Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie in Deutschland beträgt laut RKI 1.612.648 Fälle.

Tote: Die Zahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, liegt am Dienstag bei 29.182.

Das sind 412 Tote mehr als am Vortag. Am Samstag vor einer Woche waren vom RKI 702 neue Todesfälle registriert worden. Laut Zeit Online gab es insgesamt 549 Tote zu verzeichnen.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 1.206.200.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,97 (Vortag: 0,92) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz steigt stetig. Der Wert beziffert die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt aktuell bei 188,8.

Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland und die Bundesländer im RKI-Dashboard

Das Robert Koch-Institut versteht sich nach eigenen Angaben auf seiner Homepage als „das Public-Health-Institut für Deutschland“. Primäre Aufgabe sei es, die Bevöl­ke­rung in der Bundesrepublik vor Krank­heiten zu schützen und ihren Gesundheits­zu­stand zu verbessern. Daran arbeiten und forschen im RKI jeden Tag gemein­sam 1100 Menschen aus 90 verschiedenen Berufen.

Corona-Pandemie liefert das RKI in seinem Dashboard jeden Tag die aktuellen Fallzahlen - für die gesamte Bundesrepublik, die Bundesländer, aber auch die darunter liegenden Kreise. In Zeiten derliefert dasin seinemjeden Tag die aktuellen Fallzahlen - für die gesamte Bundesrepublik, die Bundesländer, aber auch die darunter liegenden Kreise. Hier geht es zum RKI-Dashboard.

In seinem Dashbaord veröffentlicht das RKi jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland, aber auch für die Bundesländer und die darunter liegenden Landkreise.

© Foto: Screenshot; Quelle: RKI

Corona in Deutschland: Zahl der Patienten auf Intensivstationen steigt stetig

Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und der Todesfälle war in der Tendenz zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet worden war. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) rechnet damit, dass der Lockdown aufgrund der Zeit von der Infektion bis zum möglichen Tod erst nach Wochen zu sinkenden Todeszahlen führen wird. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, ist mittlerweile auf mehr als 28.000 angestiegen.

Video Das Corona-Jahr 2020 in Deutschland - ein Blick zurück Mehr zum Video

Die deutschen Intensivmediziner gehen auch für die kommenden Wochen von einer weiteren Zunahme der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen aus. „Wir rechnen mit dem Peak in den nächsten zwei bis drei Wochen“, hatte Christian Karagiannidis von den Kliniken Köln am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz der Divi gesagt. Am Dienstag wurden laut Divi-Tagesregister 5216 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Er rechne damit, dass es im Januar gleichzeitig „um die 6000“ Intensivpatienten geben wird, sagte Karagiannidis.

Aktuelle Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen will sich impfen lassen

Corona-Impfungen auch in Deutschland. Impfquote von 60 bis 70 Prozent ist wichtig, damit der Kampf gegen das Virus erfolgreich wird. Am Sonntag, 27.12.2020, starten dieauch in Deutschland. Laut einer aktuellen Umfragen wollen sich rund zwei Drittel der Menschen im Land impfen lassen. Einevon 60 bis 70 Prozent ist wichtig, damit der Kampf gegen das Virus erfolgreich wird.

Corona-Tote in Deutschland: Rekordzahl an Todesfällen laut RKI am Mittwoch