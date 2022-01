Hier sind die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) heute, am Samstag, den 29.01.2022, gemeldet hat.

Wie hoch sind die Corona-Zahlen und Inzidenzwerte heute in Deutschland und im Vergleich der Bundesländer?

und Inzidenzwerte in und im Vergleich der Bundesländer? Wie viele Neuinfektionen gibt es heute?

gibt es heute? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Impfquote und Booster - Wie steht es um die Corona-Impfungen in Deutschland?

- Wie steht es um die Corona-Impfungen in Deutschland? Wie hoch sind die neuesten Corona-Zahlen heute laut RKI-Dashboard?

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland heute: Neuinfektionen, Inzidenz und Co. am 29.01.2022

Wie hoch ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag und zur Vorwoche. Die RKI-Fallzahlen in Deutschland vom 29.01.22 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1127,7 (Vortag: 1073,0); (Vorwoche: 772,7)

: 1127,7 (Vortag: 1073,0); (Vorwoche: 772,7) Neuinfektionen heute: 189.166

Infektionen gesamt: 9.618.245

Neue Todesfälle: 182

Todesfälle gesamt: 117.666

Impfquote (Erstimpfung): 75,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 73,8 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 52,2 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 28.01. für ganz Deutschland mit 4,72 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 28.01. für ganz Deutschland mit angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona Zahlen in Deutschland heute: Aktuelle Inzidenzen in den Bundesländern

Auch der direkte Vergleich der Inzidenzwerte der einzelnen deutschen Bundesländer ist aufschlussreich. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 29.01.2022)

1846,0 – Berlin

1747,2 – Hamburg

1537,8 – Bremen

1351,1 – Hessen

1308,1 – Brandenburg

1301,2 – Bayern

1111,9 – Saarland

1081,7 – Baden-Württemberg

992,9 – Schleswig-Holstein

929,5 – Nordrhein-Westfalen

905,8 – Mecklenburg-Vorpommern

888,3 – Rheinland-Pfalz

886,9 – Niedersachsen

713,5 – Sachsen-Anhalt

597,8 – Sachsen

420,8 – Thüringen







Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 800er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 190.148 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Samstag, 22.01.22, waren es 133.536 Neuinfektionen gewesen. Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 800er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen in Europa – Neue Infektionen und Inzidenzwerte in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

Wie ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 29.01.2022:

Österreich: 43.053 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.456,7

Italien: 156.040 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.857,5

Frankreich: 392.617 Neuinfektionen; Inzidenz: 3.741,4

Polen: 57.659 Neuinfektionen; Inzidenz: 764,3

Tschechien: 54.866; Neuinfektionen; Inzidenz: 1.958,7

Niederlande: 64.624; Neuinfektionen; Inzidenz: 2.394,1

UK: 96.597 Neuinfektionen; Inzidenz: 930,7

Coronazahlen des RKI zur Schwere der Verläufe: Söder fordert „Krankenhaus-Ampel“

Am Freitag hatte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, erläutert, dass in dieser Pandemiephase die reine Fallzahl nicht mehr entscheidend sei. „Wir müssen jetzt in erster Linie auf die Krankheitslast und die Krankheitsschwere schauen“, sagte er. Konkret weist das RKI seit kurzem Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19-Symptomen verschiedener Schwere aus. So liegen Schätzwerte zu Fällen auch unter der Schwelle von Krankenhausaufnahmen vor, etwa die Häufigkeit von Arztbesuchen.

Sieben-Tage-Inzidenz in der laufenden Omikron-Welle auch wegen mangelnder Testmöglichkeiten ihre vorwarnende Wirkung verliere, „brauchen wir ein neues Bewertungssystem, das sich an der Belegung der Krankenhausbetten orientieren sollte“, sagte der CSU-Chef der „Welt am Sonntag“. „Nur so erfahren wir, ob das Gesundheitssystem stabil bleibt - oder ob eine Überlastung droht.“ Er fügte an: „Der Bund ist gefordert, eine funktionierende und aussagekräftige Krankenhaus-Ampel auf den Weg zu bringen.“ Söder sagte, diese Ampel müsse den Corona-Anteil an der Belegung der Krankenhäuser und eine mögliche Überlastung des Pflegepersonals berücksichtigen. Wichtig sei dabei: „Wir müssen wissen, wie viele Personen ausschließlich wegen Corona ins Krankenhaus kommen - und wie viele lediglich mit Corona.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert von der Bundesregierung neue und verlässliche Maßstäbe zur Bewertung der Corona-Lage. Da die bisher im Fokus stehenden der laufenden Omikron-Welle auch wegen mangelnder Testmöglichkeiten ihre vorwarnende Wirkung verliere, „brauchen wir ein neues Bewertungssystem, das sich an der Belegung der Krankenhausbetten orientieren sollte“, sagte der CSU-Chef der „Welt am Sonntag“. „Nur so erfahren wir, ob das Gesundheitssystem stabil bleibt - oder ob eine Überlastung droht.“ Er fügte an: „Der Bund ist gefordert, eine funktionierende und aussagekräftige Krankenhaus-Ampel auf den Weg zu bringen.“ Söder sagte, diese Ampel müsse den Corona-Anteil an der Belegung der Krankenhäuser und eine möglicheberücksichtigen. Wichtig sei dabei: „Wir müssen wissen, wie viele Personen ausschließlich wegen Corona ins Krankenhaus kommen - und wie viele lediglich mit Corona.“

Was heißt Hospitalisierung, Triage & Co.? – Die Bedeutung der wichtigsten Corona-Begriffe