Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland heute: Neuinfektionen, Inzidenz und Co. am 20.01.2022

Wie hoch ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag und zur Vorwoche. Die RKI-Fallzahlen in Deutschland vom 20.01.22 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 638,8 (Vortag: 584,4); (Vorwoche: 427,7)

Neuinfektionen heute: 133.536

Infektionen gesamt: 8.320.386

Neue Todesfälle: 234

Todesfälle gesamt: 116.315

Impfquote (Erstimpfung): 75,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 72,9 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 48,3 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde im Bericht vom 18.01.2022 für ganz Deutschland mit 3,17 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde im Bericht vom für ganz Deutschland mit angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

In einer Meldung zur Corona-Lage in Deutschland berichtete „Zeit Online“ von bundesweit 120.330 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Daten von „Zeit Online“ sind direkt von den Kreisen und sollen daher weniger von verzögerten Meldeketten betroffen als die Zahlen des RKI. Sie können daher abweichen.

Corona Zahlen in Deutschland heute: Aktuelle Inzidenzen in den Bundesländern

Auch der direkte Vergleich der Inzidenzwerte der einzelnen deutschen Bundesländer ist aufschlussreich. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 20.01.2022)

1294,9 – Bremen

1154,2 – Berlin

1083,6 – Hamburg

846,5 – Schleswig-Holstein

788,9 – Brandenburg

739,6 – Hessen

661,2 – Bayern

627,4 – Nordrhein-Westfalen

616,9 – Baden-Württemberg

608,4 – Mecklenburg-Vorpommern

600,6 – Saarland

512,4 – Niedersachsen

487,6 – Rheinland-Pfalz

322,6 – Sachsen-Anhalt

299,9 – Sachsen

240,9 – Thüringen







Corona-Zahlen in Deutschland: Lauterbach sieht Omikron-Welle nicht gebrochen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Dienstagabend dem Fernsehsender RTL, Deutschland sei noch nicht auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle angekommen. Zudem liege die Dunkelziffer bei der Inzidenz ungefähr beim Faktor zwei. „Ob es 1000 sind, wissen wir nicht genau“, räumte der Minister ein.

Zu der von ihm angestrebten Impfpflicht sagte Lauterbach: „Wenn wir einen Antrag machen wollen, der noch funktioniert, dann setzt er die Impfpflicht im April in Kraft, vielleicht im Mai.“ Wer noch gar nicht geimpft ist, müsse noch drei Impfzyklen durchlaufen, und dann sei man schon im September oder Oktober. „Es muss schnell geschehen, damit ich die Welle im Herbst noch abwenden kann“, sagte der SPD-Politiker.

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 500er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 112.323 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Donnerstag, 13.01.22, waren es 81.417 Neuinfektionen . Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 500er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen in Europa – Neue Infektionen und Inzidenzwerte in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

Wie ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 20.01.2022:

Österreich: 16.685 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.263,4

Italien: 228.123 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.060,0

Frankreich: 13.067 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.922,5

Polen: 19.648 Neuinfektionen; Inzidenz: 293,0

Tschechien: 20.355; Neuinfektionen; Inzidenz: 638,7

Niederlande: 150; Neuinfektionen; Inzidenz: 1.240,7

UK: 94.282 Neuinfektionen; Inzidenz: 981,2

