Ein Mann geht an Schildern vorbei, die zu einer Corona-Teststelle weisen. Die Coronazahlen in Deutschland sind erneut auf über 80.000 Neuinfektionen binnen eines Tages geklettert. Die aktuellen Fallzahlen zu Inzidenz, Hospitalisierung und Co. in der Übersicht. © Foto: Peter Kneffel/DPA