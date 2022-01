Die Corona-Zahlen in Deutschland steigenwieder stark an. Unter der Woche meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages. Und auch in den Tagen davor waren jeweils immer neue Rekorde bei dergemeldet worden. Diedesführt – wie in anderen Ländern Europas und der Welt bereits seit Wochen – jetzt auch in Deutschland zu überdurchschnittlich vielen Infektionen. Hier sind die aktuellen Fallzahlen, die das, am Samstag, den 22.01.2022, gemeldet hat.