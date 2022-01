Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hatte gestern erstmals die Schwelle von 90.000 Fällen überschritten. Deutschland tritt mit der Ausbreitung der Omikron-Variante und den stark steigenden Infektionszahlen nach Ansicht des Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in eine „neue Phase der Pandemie“ ein.

Hier die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) heute gemeldet hat.

Sieben-Tage-Inzidenz : 497,1 (Vortag: 470,6); (Vorwoche: 335,9)

: 497,1 (Vortag: 470,6); (Vorwoche: 335,9) Neuinfektionen heute: 78.022

Infektionen gesamt: 7.913.473

Neue Todesfälle: 235

Todesfälle gesamt: 115.572

„Zeit Online“, das seine Daten eigenen Angaben nach direkt von den Gesundheitsämtern bezieht, berichtet ebenfalls von einem neuen Höchstwert an Neuinfektionen. Demnach wurden binnen eines Tages 79.743 neue Fälle mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind 20.088 Infektionen mehr als in der Vorwoche und 13.888 mehr als am Vortag. Im Wochenvergleich entspricht das einem Anstieg um 59 Prozent. Laut „Zeit Online“ starben 235 Menschen mit oder an Covid-19, das wären 59 weniger als in der Vorwoche.

Impfquote (Erstimpfung): 74,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 71,8 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 45,5 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde im Bericht vom 14.01.2022 für ganz Deutschland mit 3,23 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde im Bericht vom für ganz Deutschland mit angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Inzidenz-Karte mit Corona-Hotspots in Deutschland – Infektionen in Landkreisen

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Samstag, 15.01.2022) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Die Übersicht dazu in der folgenden interaktiven Karte:

Aktuelle Corona Zahlen Deutschland: Die Inzidenzen der einzelnen Bundesländer

Auch der direkte Vergleich der Inzidenzwerte der einzelnen deutschen Bundesländer ist aufschlussreich. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 15.01.2022)

1378,4 – Bremen

956,9 – Berlin

659,9 – Schleswig-Holstein

737,7– Hamburg

539,7 – Brandenburg

430,7 – Mecklenburg-Vorpommern

579,5 – Hessen

470,2 – Nordrhein-Westfalen

443,7 – Saarland

300,8 – Bayern

519,5 – Baden-Württemberg

402,5 – Niedersachsen

362,9 – Rheinland-Pfalz

218,5 – Thüringen

267,5– Sachsen-Anhalt

228,7 – Sachsen

Die Neuinfektionen und Inzidenzwerte gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI mit 92.223 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Rekord für Deutschland vermeldet . Vor einer Woche, am Samstag, 08.01.22, waren es 55.889 Neuinfektionen . Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen in Europa – Aktuelle Infektionen in Österreich, Frankreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Tagen wieder auf einem etwas niedrigerem Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 15.01.2022:

Österreich: 17.006 Neuinfektionen; Inzidenz: 825,6

Italien: 196.205 Neuinfektionen; Inzidenz: 2012,7

Frankreich: 361.719 Neuinfektionen; Inzidenz: 2988,3

Polen: 16.173 Neuinfektionen; Inzidenz: 227,1

Tschechien: 23.937 Neuinfektionen; Inzidenz: 548,8

Niederlande: 32.534 Neuinfektionen; Inzidenz: 1224,2

UK: 129.980 Neuinfektionen; Inzidenz: 1511,7

