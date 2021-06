Die befürchtete Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland könnte einem Experten zufolge das Erreichen von Herdenimmunität weiter erschweren.

weiter erschweren. Die Ständige Impfkommission ( Stiko ) spricht bisher keine Covid-19-Impfempfehlung für alle Schwangeren aus, da die Datenlage sehr begrenzt sei.

) spricht bisher keine Covid-19-Impfempfehlung für alle Schwangeren aus, da die Datenlage sehr begrenzt sei. Wer aus dem Saarland oder Baden-Württemberg nach Spanien reist braucht noch einen PCR- oder Antigentest, für die anderen 14 Bundesländer gelten keine Einschränkungen.

aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Mittwoch den 23.06.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 7,2

Neuinfektionen heute: 1016

Infektionen gesamt: 3.723.798

Neue Todesfälle: 51

Todesfälle gesamt: 90.523

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 455 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Mitwoch, 16.06.2021, hatte das RKI 1455 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdem 77 Todesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 8,0 und am Mittwoch vergangener Woche bei 13,2.

Corona-Zahlen aktuell: Gestorben, genesen, infiziert seit Beginn der Pandemie in Deutschland

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.611.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.523 angegeben. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.611.500

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

10,4 - Baden-Württemberg

- Baden-Württemberg 10,2 - Saarland

8,9 - Hamburg

8,8 - Bayern

Bayern 8,8 - Hessen

8,0 - Rheinland-Pfalz

7,5 - Bremen

7,4 - Nordrhein-Westfalen

7,2 - Berlin

Berlin 6,2 - Thüringen

4,5 - Schleswig-Holstein

4,1 - Sachsen

- Sachsen 4,1 - Niedersachsen

2,8 - Sachsen-Anhalt

2,3 - Brandenburg

- Brandenburg 2,1 - Mecklenburg-Vorpommern

Risiko- und Virusvarianten-Gebiete in Europa

Risiko- und Virusvariantengebiete in Europa.

© Foto: dpa Grafik

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 5:21 Uhr) weltweit rund 179.105.648 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.880.386 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: