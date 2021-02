Wäre eineder in manchen Landkreisen geltenden Ausgangssperren und anderen Einschränkungen auch in Baden-Württemberg denkbar? Das hängt von den aktuellen Fallzahlen ab, insbesondere von der Inzidenz - die war zuletzt in Baden-Württemberg eine der niedrigsten in Deutschland. Bleibt das so? Vor allem angesichts der sich ausbreitenden Mutationen B117 aus England und B1351 aus Südafrika? Zumal nun auch noch eine „Mutation der Mutation“ des B117-Virus mit der Bezeichnung K484K aufgetaucht ist, die die gefährlichen Eigenschaften der anderen Varianten vereint?