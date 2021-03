Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen weiterhin – auch in Baden-Württemberg

Mehrere Kreise in BW sind konstant über einer 7-Tage-Inzidenz von 100 und müssen die Notbremse ziehen.

Am Montag, 15.3.21, öffnen in Baden-Württemberg weiterführende Schulen

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen wieder an. In den vergangenen Tagen habe sich die Inzidenzahlen in vielen Regionen sprunghaft nach oben bewegt. Auch in Baden-Württemberg schießt die Zahl der Neuinfektionen wieder nach oben. Manche Kreise sind bereits seit mehr als drei Tagen über einer 7-Tages-Inzidenz von 100 und müssen die Notbremse ziehen. Das heißt konkret: Lockerungen werden wieder aufgehoben, es geht zurück zum harten Lockdown.

Neue Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg am 15.3.21

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 332.900

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 437

7-Tage-Inzidenz beträgt 74,7

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8.436

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 17

Bisher genesen: 307.836

7-Tage-R-Wert:1,23

Corona in BW: Wie viele Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand Montag, 15.03.2021, in Baden-Württemberg

2.835 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 1.613invasiv beatmet

Insgesamt sind derzeit 2.034Intensivbetten von betreibbaren 2.456 Betten belegt.

Aktueller Stand der Impfungen gegen Corona im Südwesten

Die aktuellen Impfdaten des RKI am Montag, 15.03.2021:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten, Stand Montag, in Baden-Württemberg bisher 858.236 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 385.762 Menschen erhalten.

Die Impfquote in BW bei der Erstimpfung beträgt 7,73Prozent.

Die Zweitimpfung haben in BW 3,48 Prozent der Bevölkerung erhalten.

Impfreihenfolge BW: Reihenfolge bei Corona-Impfung angepasst

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen