Die Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayer haben bereits begonnen. Für viele Familien fällt der Urlaub - Corona bedingt- anders aus als erwartet. Reisen wurden storniert, aus Angst vor dem Virus. Beliebt sind in diesem Jahr Ferien im eigenen Land. Ganz besonders beliebt ist der Urlaub mit dem Caravan oder Wohnmobil weil er als besonders sicher gilt. Man lebt autark, reist individuell an und kann genügend Abstand auf den Plätzen einhalten. Doch wer noch nie mit einemoderunterwegs war, sollte einige Dinge beachten, damit nicht schon der Reisebeginn in einem Desaster endet.