Bareiß begrüßte die Aufhebung der Reisebeschränkungen für die Urlaubsgebiete im Ausland, in denen die Infektionszahlen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner unter 50 gefallen sind. „Ich bin froh, dass ein schrittweises Öffnen Europa wieder möglich scheint“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Mitwürden viele Reisenden auch wieder den Wunsch und die Sehnsucht auf einen unbeschwerten Urlaub verbinden. „Ich bin überzeugt, dass wir die Möglichkeit des Reisens durch die vermehrte Durchführung von Tests und infolgenoch stärkere erweitern können.“Sympathien zeigte Bareiß für die Forderung der Reiseveranstalter, diefür Rückkehrer aus dem Ausland ganz aufzuheben und stattdessen auf verstärkte Tests zu setzen. „Das zielt in die richtige Richtung“, sagte er. Rückkehrer aus Corona-müssen derzeit zehn Tage in Quarantäne, von der man sich aber mit einem negativen Test nach fünf Tagen befreien kann.