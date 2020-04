Die Nachricht glich einer tickenden Zeitbombe. Vergangener Freitag, kurz nach 22 Uhr: Die türkische Regierung kündigte eine 48-stündige Ausgangssperre für 31 Städte an, darunter die Millionenmetropole Istanbul und die türkische Hauptstadt Ankara. Beginn der Regelung: Samstag, 0 Uhr. Also keine zwei Stunden später.

Und dann war sie da. Die Panik. In Istanbul versuchten Einwohner verzweifelt, Lebensmittel zu besorgen. Es kam zu Staus, meterlangen Schlangen, Schlägereien.

Das Coronavirus sorgt in der Türkei für gesellschaftlichen und politischen Sprengstoff. Und das Land steht wohl erst am Anfang der Krise.

Corona in der Türkei: Zahl der Infizierten seit 1. April beinahe vervierfacht

Das zeigt der Blick auf die Zahlen: In der Türkei haben sich laut der Johns-Hopkins-University bislang 61.049 Menschen mit dem Virus infiziert, 1296 sind daran gestorben. Damit liegt das Land auf Platz 9 der am schwersten betroffenen Länder. Bislang. Denn in der Türkei steigen die Zahlen sprunghaft. Seit dem 1. April hat sich die Anzahl der Corona-Fälle nahezu vervierfacht.

Istanbul: Corona-Hot-Spot in der Türkei

Istanbul. Ausgerechnet Istanbul. Der Touristenmagnet am Bosporus hat sich von der türkischen Vorzeigestadt zur Problemstadt entwickelt. Istanbul hat mit Abstand die meisten registrierten Covid-19-Patienten in der Türkei. Zeitweise sollen es 60 Prozent aller türkischen Fälle gewesen sein.

Die Millionenstadt kämpft, ist aber offenbar am Limit. Ärzte schlagen Alarm: Die Intensivbetten in Istanbuler Krankenhäusern werden knapp. „In Istanbul gibt es 4600 Intensivbetten und in nur zwei bis drei Tagen waren bereits 80 Prozent davon belegt. Das wurde uns mitgeteilt. Und das wird zunehmen“, sagte der Chef der Türkischen Ärztevereinigung TTB, Sinan Adiyaman, am vergangenen Freitag.

Die Antwort der Regierung folgte noch am selben Abend. Gesundheitsminister Fahrettin Koca beschwichtigte. Die Auslastung der Intensivstationen liege derzeit bei 59,5 Prozent. Normalerweise sei sie bei 50,2 Prozent. Sein Fazit: Derzeit gebe es kein Problem.

Türkische Ärzte bezweifeln Zahl der Todesfälle

Die Ärztevereinigung äußert sich momentan häufiger. Anfang April bezweifelte sie, dass die Todeszahlen der Regierung korrekt seien. Es sei auffallend, dass die Zahl der Covid-19-Fälle ansteige, die Grafik der Todesfälle aber nicht entsprechend verlaufe. In der Tat hat die Türkei offiziell nur 1296 Corona-Tote. Halb so viele wie die Niederlande, wo knapp 30.000 Personen weniger infiziert sind.

Präsident Erdogan verweigert Rücktrittsgesuch des Innenministers

Öffentliche Schelte von Medizinern – das dürfte dem Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht gefallen. Der 66-Jährige hat momentan aber größere Probleme.

Problem 1: Innenminister Süleyman Soylu. Dessen Ministerium hatte am Freitag die spontanen Ausgangssperren angekündigt – und war dafür scharf kritisiert worden. Auch weil wichtige Details zu dem Erlass – etwa dass Bäckereien ihre Ware liefern dürfen – nur scheibchenweise und im Stundentakt kommuniziert wurden. Am Sonntag übernahm Soylu die Verantwortung und trat zurück. Dachte er. Doch Erdogan hatte andere Pläne: Er verweigerte den Rücktrittsgesuch des Innenministers. Soylu werde „seine Aufgabe weiter ausführen“, teilte Erdogans Büro am Sonntagabend mit.

Wirtschaft in der Türkei: Tourismus-Branche eingebrochen

Problem 2: Die türkische Wirtschaft. Die wirkte schon vor der Pandemie wie ein angeschlagener Boxer. Nun hat ihr die Corona-Krise den nächsten Tiefschlag verpasst. Die Lira ist abgerutscht, die so wichtige Tourismus-Branche dürfte mindestens bis Spätsommer erhebliche Einbrüche vermelden. Erdogan steckt in einer Zwickmühle. Er weiß, dass die Infizierten-Zahlen explodieren, wenn er das öffentliche Leben nicht einschränkt. Er weiß aber auch, dass die Einschränkungen im Extremfall zum wirtschaftlichen K.o. führen können.

Corona-Regeln in der Türkei: Schulen geschlossen, Ausgangssperre am Wochenende

Der Präsident versucht, einen Mittelweg zu finden. Landesweite Ausgangssperre ja. Aber nur am Wochenende. Zudem gilt für Menschen unter 20 und über 65 Jahren eine ganzwöchige Ausgangssperre. Die Regierung habe entschieden, diese Maßnahmen so lange wie nötig beizubehalten, sagte Erdogan am Montag in einer Fernsehansprache. Schulen, Bars und Kultureinrichtungen im Land sind bereits seit Längerem geschlossen.

Regierung lässt 90.000 Gefangene frei – massive Kritik von Menschenrechtlern

Trotzdem steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter. Für etliche türkische Gefängnisinsassen ein unverhofftes Glück. Denn das türkische Parlament hat wegen der Corona-Krise ein Gesetz zur Entlassung von bis zu 90.000 Gefangenen verabschiedet. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Haftzeit von Risikogruppen in Hausarrest umgewandelt wird. Außerdem dürften Verurteilte im offenen Vollzug ihre Strafe zu Hause absitzen. Zuvor waren drei türkische Häftlinge an Sars-CoV-2 gestorben.

Das am frühen Dienstagmorgen in Ankara verabschiedete Gesetz stieß auf scharfe Kritik, weil Inhaftierte unter Terrorvorwürfen, darunter Regierungskritiker und Journalisten, von der Regelung ausgenommen sind. Gefangene, die wegen vorsätzlichen Mordes, Gewalt gegen Frauen, Sexualstraftaten und Drogendelikten einsitzen, haben ebenfalls keine Chance auf eine coronabedingte Entlassung.

So ist die aktuelle Lage an der türkisch-griechischen Grenze

Unterdessen befürchtet die griechische Regierung, dass schon bald wieder viele Migranten versuchen könnten, aus der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Es gebe Informationen, dass die Türkei eine große Zahl von Migranten aus dem Landesinneren an die Küste der Ägäis gebracht habe, sagte der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos dem griechischen Nachrichtensender Skai am Dienstag. Diese Menschen könnten in den kommenden Tagen versuchen, zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos und damit in die EU überzusetzen.

Schiffe der griechischen Kriegsmarine verstärken bereits seit dem Osterwochenende die Küstenwache im Osten der Ägäis. „Die Verhinderung der Einreise von Menschen, die illegal ins Land kommen wollen, das ist der Befehl für alle Sicherheitskräfte zu Land und zur See“, sagte Panagiotopoulos dem Sender Skai weiter.