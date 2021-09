Seit dem 13.09. gehen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder in den Präsenzunterricht .

Für die Schulen in BW gelten spezielle Regeln .

. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) berichtet heute, am 28.09.21, über den Schulstart unter Corona-Bedingungen.

Schule in BW: Wie läuft der Unterricht unter Corona-Bedingungen?

Seit gut zwei Wochen gehen Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien wieder in die Schulen in Baden-Württemberg. Der Unterricht steht unter einer Vielzahl an Corona-Maßnahmen. Die Gründe: Warnungen vor einer vierten Corona-Welle, die über die Schulen hinwegrollen könnte, und Angst vor Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus dem Urlaub, die das Virus in die Schulen tragen könnten.

Kultusministerin Theresa Schopper wird heute, 28.09., über den bisherigen Verlauf des Schuljahres 2021/22 unter den Corona-Bedingungen berichten. Bisher haben sich die Befürchtungen einer Corona-Krankheitswelle an Schulen in BW nicht erhärtet.

Corona-Regeln an Schulen in BW: Maske, Tests und Quarantäne