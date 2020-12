Donnerstag (3.12) die aktuellen Corona-Zahlen auf dem Grund dafür hat das RKI am Mittwoch verkündet. Wer amdie aktuellenauf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts checken möchte, wird eventuell keine Werte vorfinden. Dendafür hat das RKI am Mittwoch verkündet.

Corona RKI Dashboard: In diesem Zeitraum ist die Webseite nicht aufrufbar

Wie das Institut bereits am Mittwoch (2.12) ankündigt, finden am Donnerstag, den 3.12., zwischen 14 bis 18 Uhr Wartungsarbeiten statt. In diesem Zeitraum steht die Seite für Nutzer nicht zur Verfügung.

Mit einer Hinweismeldung werden Nutzer bereits am Mittwoch (2.12) darauf aufmerksam gemacht, wann das Dashboard am Donnerstag außer Betrieb sein wird.

Mit dieser Fehlermeldung kündigt das RKI den Ausfall der Webseite am Mittwoch an.

© Foto: Screenshot RKI Dashboard

RKI Dashboard: Häufiger Ausfälle in der Vergangenheit

Derartige Wartungsarbeiten kamen in der Vergangenheit bereits vor. So war das Dashboard bereits im vergangenen November kurzzeitig für Wartungsarbeiten gesperrt.

Ausfälle der Webseite geplant. Häufig scheint die Seite technische Probleme zu haben. In solchen Fällen sind die aktuellen Corona-Zahlen nicht einzusehen. Allerdings waren bisher nicht allegeplant. Häufig scheint die Seite technische Probleme zu haben. In solchen Fällen sind die aktuellen Corona-Zahlen nicht einzusehen. Anfang November war das Dashboard wegen technsicher Schwierigkeiten bis abends nicht zu erreichen.

Ähnliche Störungen kamen auch schon im Oktober vor. Die Fehlermeldung „Service Unavailable“ wies Nutzer auf die Technik-Panne hin.

Corona Zahlen RKI: Dashboard als Quelle für Infektionsgeschehen in Deutschland