Die Covid-Fallzahlen und die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern steigen seit Juli wieder. Geht es so weiter wie zuletzt, könnte es schon Ende der Woche Auflagen geben. Am Freitag meldete das102 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Vor zwei Wochen seien es noch rund 50 gewesen. „Diese Entwicklung ist durch Nicht-Geimpfte verursacht“, so Lahl.