Die Delta-Variante ist nun die dominierende Variante des Coronavirus in Deutschland. Dennoch sind die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg niedrig und die Landesregierung hat deshalb Ende Juni umfangreiche Lockerungen beschlossen. Welche Regeln gelten nun?

Corona-Regeln Baden-Württemberg: Das gilt laut Corona VO

Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg staffelt die Regeln und Lockerungen nach der Sieben-Tage.Inzidenz. Das heißt bestimmte Lockerungen gelten nur in bestimmten Regionen. Stand 08.07. liegen alle Städte und Landkreise unter einem Inzidenzwert von 35.

Diese Regeln gelten bei einer Inzidenz unter 10

Treffen : In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen.

: In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich aus beliebig vielen Haushalten treffen. Private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten : Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

: Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind. Schwimmbäder, Freizeitparks und andere Freizeiteinrichtungen : Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen.

: Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen. Gastronomie : Alle Beschränkungen entfallen.

: Alle Beschränkungen entfallen. Körpernahe Dienstleistungen : Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann.

: Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Clubs und Diskotheken: Dürfen unter bestimmten Auflagen öffnen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Dürfen unter bestimmten Auflagen öffnen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Prostitution: Ist mit Testpflicht erlaubt. Diese entfällt, wenn man geimpft oder genesen ist.

Diese Regeln gelten bei einer Inzidenz unter 35

Treffen : In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von 35 und 50 dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen.

: In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen. Private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten : Im Freien dürfen maximal 200 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

: Im Freien dürfen maximal 200 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind. Schwimmbäder, Freizeitparks und andere Freizeiteinrichtungen : Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen.

: Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen. Gastronomie : Alle Einschränkungen entfallen. In Innenräumen gilt Rauchverbot.

Körpernahe Dienstleistungen : Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann.

: Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Clubs und Diskotheken: Sind geschlossen.

Sind geschlossen. Prostitution: Ist mit Testpflicht erlaubt. Diese entfällt, wenn man geimpft oder genesen ist. Es gelten zusätzlich Begrenzung der Personenzahl.

Maskenpflicht: Das gilt in der Gastronomie und draußen

Zwar gibt es in zahlreichen Bereichen Lockerungen, doch die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt als wichtiges Mittel zur Pandemiebekämpfung bestehen. In diesen Bereichen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden:

Im öffentlichen Personenverkehr

Im Einzelhandel

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Theater, Kino, Oper)

In Freizeiteinrichtungen wie Museen, Galerien oder Bibliotheken.

Beim Friseur, im Nagelstudio und in anderen Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen.

In der Gastronomie gilt Maskenpflicht nicht beim Essen und Trinken. Beim Weg zur Toilette oder ins Restaurant muss jedoch Maske getragen werden. Im Freien entfällt die Maskenpflicht ebenfalls.

Kontaktbeschränkungen: Wie viele Haushalte dürfen sich laut Verordnung treffen?

Wie viele Haushalte sich treffen dürfen, hängt von der Inzidenz ab. Bei einer Inzidenz unter 10 gilt keine Beschränkung der Haushaltsanzahl mehr. Liegt die Inzidenz zwischen 10 und 35, dürfen sich vier Haushalte treffen.

Aktuelle Corona-Verordnung BW: Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg

Seit Montag, 28.06., greifen neue deutliche lockerere Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Vor allem bei Treffen, in der Gastronomie und beim Sport gibt es Lockerungen.

Corona Zahlen BW: Inzidenz in den Landkreisen weiter niedrig

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Ansteckung mit dem Coronavirus bleibt auf niedrigem Niveau. Sie lag in Baden-Württemberg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag unverändert bei 5,2, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Gleichzeitig seien 122 neue Corona-Fälle und 6 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

