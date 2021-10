In Baden-Württemberg könnte es im November wieder Änderungen in der Corona-Verordnung geben. Denn die aktuelle Verordnung gilt vorerst nur bis zum 14.10.2021. Was sich ändern könnte und was aktuell gilt:

In Baden-Württemberg gilt bis zum 14.10.2021 noch die am 16. September erlassene Corona-Verordnung. Was danach passiert, ist unklar. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die aktuellen Corona-Regeln abhängig von der jeweiligen Warnstufe der Hospitalisierungen in Baden-Württemberg bleiben werden.

Corona-Regeln in BW je nach aktueller Warnstufe

Aktuell befindet sich Baden-Württemberg nicht in der Warn- oder Alarmstufe, sondern in der Basisstufe. Die erste Warnstufe gilt, wenn die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 8,0 oder darüber liegt oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 250 erreicht oder überschreitet.

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12,0 oder darüber liegt oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 390 erreicht oder überschreitet.

Momentan, am 13.10.21, liegt die Hospitalisierungsinzidenz in BW bei knapp über 2 – das bedeutet, das Land ist in der Basisstufe. In der Warnstufe und Alarmstufe würden dann folgende Regeln gelten:

Basisstufe : In vielen Bereichen gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen bei 3G eine PCR-Testpflicht. In der Warnstufe gibt es zudem Kontaktbeschränkungen für nicht geimpfte und genesene Personen. Ein Haushalt darf sich mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Auch Paare die nicht zusammen leben gelten als ein Haushalt .

Warnstufe: In vielen Bereichen gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen bei 3G eine PCR-Testpflicht. In der Warnstufe gibt es zudem Kontaktbeschränkungen für nicht geimpfte und genesene Personen. Ein Haushalt darf sich mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Auch Paare die nicht zusammen leben gelten als ein Haushalt. Alarmstufe: In der Alarmstufe gelten abgesehen von den oben genannten Ausnahmen in vielen Bereichen für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen in einigen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G-Regel).

Übersicht der aktuellen Corona-Regeln in BW seit September

Grundsätzlich gelten in Baden-Württemberg in den meisten Bereichen folgende Regeln: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Corona-App nutzen, regelmäßig Lüften und: Die medizinische Maskenpflicht ab sechs Jahre bleibt bei öffentlichen Veranstaltungen und in Innenräumen weiterhin bestehen. Ausnahmen:

Kinder bis einschließlich fünf Jahre

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig)

In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben

Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft eingehalten werden kann

Gastronomie Regeln BW: Das gilt in Restaurants, Bars und Kneipen

In der Basisstufe, in der sich Baden-Württemberg, aktuell befindet, gilt in der Gastronomie, also in Restaurants, Mensen, Kantinen und auch in Kneipen und Bars für Innenräumen die 3G-Regel. Zutritt haben also nachweislich geimpfte, genesene und negativ getestete Personen. In Außenbereichen entfallen diese Regelungen und jeder hat Zutritt. In jedem Fall gilt die Maskenpflicht, wenn man nicht am Platz sitzt und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

In der Warnstufe gelten die sogenannten 3G-plus-Regeln. Es dürfen nur Geimpfte und Genesene in die Innengastronomie. Getestete dürfen nur mit PCR-Test hinein. Im Freien gilt in der Warnstufe das klassische 3G-Modell. Für die Alarmstufe ist das 2G-Modell für die Gastronomie innen und außen vorgesehen. Das heißt: Es haben ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt. Auch mit Corona-Test dürfen Ungeimpfte nicht in Restaurants, Bars und Co.

Friseur BW: Diese Corona-Regeln gelten beim Friseur

Für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure in Baden-Württemberg gilt sowohl in der aktuell geltenden Basisstufe als auch in der Warnstufe die 3G-Regel. In der Alarmstufe gilt dann wie in anderen Bereichen auch die 2G-Regel. Ausgenommen sind zum Beispiel Logopädie, Physio- und Ergotherapie. In diesen Bereichen gelten gesonderte, lockerere Regeln.

Corona-Regeln in der Schule: Was gilt in BW zur Masken- und Testpflicht?

Das Land ist wieder in den Präsenzunterricht gestartet. Das Kultusministerium hat die Corona-Verordnungen Schule und Kita angepasst. Damit entfallen die inzidenzabhängigen Vorgaben, nach denen sich bisher die einschränkenden Maßnahmen bestimmt haben. Die Änderungen betreffen ferner Absonderungen im Falle einer Infektion sowie die Masken- und Testpflicht. Die Testpflicht an Schulen und Schulkindergärten wird das Kultusministerium fortführen. Hiervon ausgenommen sind Menschen, die geimpft oder genesen sind. Außerdem gilt die Maskenpflicht, und zwar unabhängig von der Inzidenz. Sie entfällt demnach auch nicht beim Unterschreiten eines früheren Schwellenwertes. Die Ausnahmen der Maskenpflicht bleiben allerdings bestehen. Masken müssen demnach beispielsweise nicht im fachpraktischen Sportunterricht oder im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten getragen werden. Beim Essen und Trinken sowie in den Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes entfällt die Maskenpflicht genauso wie für Schwangere, die aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz im Unterricht eingesetzt werden können, sofern der Abstand von 1,5 Metern zu allen Personen immer sicher eingehalten werden kann.

Corona-Regeln BW: Das gilt bei Veranstaltungen und im Einzelhandel

Öffentliche Veranstaltungen sind in der Basisstufe in geschlossenen Räumen unter der Einhaltung der 3G-Regeln erlaubt. Draußen entfällt diese, wenn weniger als 5000 Personen teilnehmen oder Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Gilt die Warnstufe, ist draußen 3G und drinnen 3G-plus. Ab der Alarmstufe gilt 2G. Bei religiösen Veranstaltungen gilt wie überall die Maskenpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung, außerdem muss es entsprechende Hygienemaßnahmen geben. Bei Ausstellungen und Kongressen beispielsweise sind die Regeln strenger. In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel in der Basisstufe. Diese gilt in der Alarmstufe zusätzlich im Freien. Außerdem wird die 3G-Regel für Innenräume in dieser Verschärft – es gilt 3G+. Ist die Alarmstufe erreicht, tritt das 2G-Modell in Kraft.

Im Einzelhandel gelten in der Basisstufe und in der Alarmstufe noch keine Beschränkungen – außer der geltenden Maskenpflicht und Hygieneregeln. In der Warnstufe tritt die 3G-Regel in Kraft (Grundversorgung sowie Lieferung und Abholung ausgenommen).

Neue Verordnung: 3G-plus in Clubs und Discos

Die Diskotheken in Baden-Württemberg haben seit September wieder geöffnet. Es gilt neben den Pflichten zur Kontakterfassung (zum Beispiel per Luca-App), zum Tragen einer Maske und zur Einhaltung eines Hygienekonzepts, selbst in der Basisstufe die 3G-plus-Regel für Innenräume. Im Freien gelten dieselben Regeln wie für öffentliche Veranstaltungen (siehe oben). Sobald die Warnstufe oder die Alarmstufe in Kraft tritt, gelten die 2G-Corona-Regelungen.

Kontaktbeschränkungen für private Treffen: Das steht in der Corona-Verordnung BW

Im Moment gibt es in Baden-Württemberg weder für private Zusammenkünfte noch für private Veranstaltungen Regelungen oder Beschränkungen der Personenzahl.

Während der Warnstufe gilt für private Treffen und Veranstaltungen, dass sich ein Haushalt mit noch fünf weiteren Personen treffen darf. Allerdings: Auch dann werden Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, nicht mitgezählt. Zudem gelten Paare, die nicht zusammen leben, weiterhin als ein Haushalt. In der Alarmstufe gilt dasselbe, jedoch wird dann die Personenzahl auf einen Haushalt plus eine weitere Person begrenzt.

Inzidenz und Hospitalisierung in Baden-Württemberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist Anfang der Woche (12.10.2021) gestiegen: Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Inzidenzwert bei 84,9. Pforzheim und Heidelberg markierten die beiden extremen Pole: In Pforzheim lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 192,0, in Heidelberg bei 38,4. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 2,13 nach zuletzt 2,05. Neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ist der Wert ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen - vor allem für Ungeimpfte. Die Zahl der Covid-Fälle auf Intensivstationen stieg um vier auf 181.

Neue Corona-VO im Oktober: Schnelltests sind kostenpflichtig