Der Freistaat Bayern steuert in der nächsten Woche wegen weiter steigender Corona-Infektionszahlen auf einen härteren Lockdown in Schulen und Einzelhandel zu. Am Freitag waren nur noch die drei Landkreise Miltenberg, Tirschenreuth und Lindau sowie die kreisfreie Stadt Bamberg unterhalb einer 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus der Statistik des Robert-Koch-Instituts hervorgeht.

Im Landesdurchschnitt lag die Inzidenz am Freitag bei knapp über 180, klar über dem Bundesdurchschnitt von 160. Der nordbayerische Landkreis Hof hält allerdings nicht mehr die Rote Laterne in Deutschland, sondern wurde vom Thüringer Landkreis Greiz als Top-Corona-Hotspot in Deutschland abgelöst.

Für alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte sind damit die Bedingungen erfüllt, dass von Montag an im Zuge der Notbremsen-Regelung die Schulen weitgehend auf Distanzunterricht umstellen müssen. Ausnahmen sind lediglich Abschlussklassen, die vierten Klassen der Grundschulen und die 11. Klassen am Gymnasium. Die Landeshauptstadt München hatte eine entsprechende Regelung bereits am Freitagmorgen angekündigt. Unabhängig von der noch nicht beendeten Diskussion über Schulöffnungen bis zu einer Inzidenz von 200 auf Bundesebene gilt in Bayern derzeit die 100-er-Grenze, von welcher an die Notbremse bei den Schulen gezogen wird.

Ausgangssperre in Bayern: Diese Ausgangsbeschränkung gilt aktuell

In Bayern ist derzeit eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 100 ist von 22 bis 5 Uhr der Aufenthalt außerhalb der Wohnung untersagt. Unter anderem gelten folgende „triftige Gründe“ als Ausnahme:

Notfälle (medizinische und tierärztliche), unaufschiebbare Behandlungen

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke

Wahrnehmung von Sorge- und Umgangsrecht (z.B. bei geschiedenen Eltern)

Unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger

Sterbebegleitung

Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. Gassi gehen oder füttern

Ähnlich gewichtete und unabweisbare Gründe

Einzelhandel: Das gilt für Geschäfte und Läden

Für den Handel in Bayern gelten seit 12. April an neue Corona-Regeln. Auch in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200 dürfen Geschäfte für Terminshopping-Angebote öffnen - aber nur bei Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests. Und: Für Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien, Blumenläden und Buchhandlungen gelten künftig die gleichen Regeln wie für alle anderen Einzelhandelsgeschäfte abseits des täglichen Bedarfs, unter anderem die Inzidenz-Grenzen für Öffnungen.

Private Treffen: Das ist in Bayern erlaubt

In Bayern gelten für Corona-Kontaktpersonen seit diesem Donnerstag (15. April) neue und teilweise verschärfte Regeln. Man habe das Kontaktpersonenmanagement angepasst, weil sich das Infektionsgeschehen derzeit wieder rasant ausbreite, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) laut Mitteilung: „Wir sind gerade in einer entscheidenden Phase der Pandemie.“ Nach Vorgabe des Robert Koch-Instituts (RKI) werde ab sofort nicht mehr in Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 2 unterschieden, es gebe jetzt nur noch „enge Kontaktpersonen bestätigter Fälle“. Enge Kontaktpersonen müssten sich - wie zuvor in der Kategorie 1 - unverzüglich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.

Eine enge Kontaktperson ist jemand, der Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatte, wobei mindestens eine der drei definierten Risikosituationen bestand. Diese sind etwa der enge Kontakt unter 1,5 Metern und länger als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz - also dem durchgehenden und korrekten Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. Die zweite Risikosituation sind Gespräche ohne Mindestabstand ohne adäquaten Schutz und unabhängig von der Gesprächsdauer, die dritte schließlich der gemeinsame Aufenthalt in einem Raum „mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole“ - auch wenn der Abstand eingehalten und Masken getragen wurden.

Ausnahmen von den aktuellen Quarantäne-Regeln gibt es auch: Vollständig geimpfte Personen müssten ab dem 15. Tag nach der abschließenden Impfung beispielsweise keine Quarantäne mehr antreten - trotz eines Kontakts zu einem bestätigten Covid-19-Fall. Diese Ausnahme gilt auch für Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate eine bestätigte Corona-Infektion durchgemacht haben oder eine bestätigte Covid-19-Infektion hatten, die schon länger als sechs Monate zurückliegt und zusätzlich bereits eine Impfung erhalten haben.

Bußgeld: Corona-Sünder müssen mit Geldstrafen rechnen

Bei Regelverstößen kann ein Bußgeld verhängt werden. Einzelfallentscheidungen durch die Polizei oder zuständige Ämter sind möglich.

Restaurants, Bars und Clubs: Gastronomie weiter zu

Zu bleiben müssen weiterhin Restaurants, Bars, Clubs, Kneipen aller Art, öffentlich zugängliche Kantinen sowie nicht-öffentlich zugängliche Betriebskantinen, die nicht zum Erhalt des Betriebs notwendig sind.

Das ToGo- und Liefergeschäft von Speisen und Getränken ist weiter möglich, der Verzehr vor Ort jedoch untersagt. Nicht öffentlich zugängliche Kantinen und ähnliche Einrichtungen, die zum Erhalt des Betriebs notwendig sind, dürfen öffnen.

In beiden Fällen gilt es, den Mindestabstand von 1,5 einzuhalten. Das Personal muss in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen Maske tragen, sofern keine geeigneten Schutzwänden vorhanden sind, z.B. hinter der Kasse. Für Kunden gilt auf denselben Flächen FFP2-Maskenpflicht.

Alkoholverbot: Daran müssen sich Menschen in Bayern halten

Das Trinken von Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten sind jeweils von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen.

Krankenhaus und Pflegeheim: Diese Regeln gelten aktuell

In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen gelten spezielle Schutzmaßnahmen. Für Besucher gilt eine Abstands- und Maskenpflicht (FFP2, KN95, N95), für Kinder von 6-14 Jahren ist eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend. Jeder Bewohner darf täglich nur 1 Person als Besucher empfangen.

Jeder Besucher muss ein negatives Testergebnis vorweisen können (ein max. 48 Stunden alter POC-Antigen-Schnelltest oder ein max. 3 Tage alter PCR-Test). Alternativ kann vor Ort ein Antigentest zur Selbstanwendung durchgeführt werden. Es gilt eine Informationspflicht: Treten Symptome auf, muss die Einrichtung und das Gesundheitsamt informiert werden. Die Sterbebegleitung ist jederzeit gestattet.