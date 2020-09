Corona in NRW: 7-Tage-Inzidenz in Hamm über kritischem Wert

In Hamm ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich über eine kritische Marke gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind 70,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage registriert worden. Das teilte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) am Montag in einer Video-Pressekonferenz mit. Zuletzt hatten sich demnach bei einer Hochzeitsfeier 86 Menschen infiziert. Bei der Feier waren 236 Gäste aus Hamm.

Corona-Zahlen in Hamm: So viele Neuinfektionen gibt es laut Stadt

Die Stadt Hamm meldete am Montag folgende Zahlen (21.09, 12:00 Uhr):

Zahl der aktiven Fälle: 136

Zahl der Neuinfektionen: 46

Zahl der Toten: 38

Zahl der Genesenen: 691

Menschen in Quarantäne: 1438

Fälle pro 100.000 Einwohner über sieben Tage: 70,9

Corona-Zahlen in Hamm: So viele Neuinfektionen gibt es laut RKI

Das Robert Koch Institut (RKI) meldete am Dienstag folgende Zahlen für die Stadt (Stand 22.09.2020, 0 Uhr). Die Zahlen unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des Landratsamtes:

Zahl der Infizierten: 856

Zahl der Neuinfektionen: 38

Zahl der Toten: 38

Fälle pro 100.000 Einwohner über sieben Tage: 64,8

Corona-Regeln Hamm: OB Thomas Hunsteger-Petermann verschärft Corona-Maßnahmen

Aufgrund der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen hat die Stadt neue Corona-Regeln beschlossen. Das gilt nun in Hamm:

Feiern und Veranstaltungen: Private Feiern mit geselligem Charakter (z. B. runde Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen) sind ab sofort ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen anzeigepflichtig. Ab 50 Teilnehmern bis zur Obergrenze von 150 Teilnehmern müssen Feiern von der Stadt Hamm genehmigt werden.

Sportveranstaltungen: Bei Sportveranstaltungen dürfen ab sofort maximal 150 Zuschauer zugelassen werden.

Absage von Veranstaltungen: Das GenussFest und der verkaufsoffene Sonntag in der Hammer Innenstadt, die für den 27. September geplant waren, werden abgesagt.

Testzentrum: Die Stadt Hamm hat für mögliche Reihentests zum Beispiel von Schulen oder Kitas ein Testzentrum in der Alfred-Fischer-Halle eingerichtet

Corona in NRW: Remscheid, Köln und Gelsenkirchen mit steigenden Corona-Zahlen

Auch in anderen Städten liegt der entsprechende Wert weiter über der Zahl 35, ab der bereits erste Maßnahmen ziehen:

Gelsenkirchen liegt nach Angaben des RKI am Dienstag bei 38,0.

Remscheid liegt bei 36,9.

Für Köln betrug der Wert am Dienstag 34,4.

Der Oberbergische Kreis stagnierte bei 26,8.

Am Montag wollten die Behörden entscheiden, ob in Hamm, Gelsenkirchen und Remscheid wieder striktere Beschränkungen eingeführt werden. In Köln solle am Dienstag der Krisenstab zusammentreten, teilte ein Sprecher mit.

Coronavirus in Deutschland: Hotspots machen Sorge für Herbst und Winter

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wächst die Anspannung vor dem nahen Herbst und Winter. Die Bundesregierung ruft zu „höchster Achtsamkeit“ auf und bereitet weitere Regelungen vor, die auch auf mehr Testmöglichkeiten zielen. Politik und Bürger hätten es jetzt in der Hand, „ob sich die Infektionszahlen wieder unkontrolliert ausbreiten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Deutschland sei „in einer Phase der Pandemie, in der sich entscheiden wird, wie wir in diese Winter- und Herbstmonate hineingehen“. In einigen Regionen wappnen sich Kommunen bereits für Krisenmaßnahmen.

