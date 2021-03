Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Intensivmediziner fordern eine Rückkehr zum Lockdown

Darüber entscheidet der nächste Corona-Gipfel im März

Kommt ein dritter Lockdown und welche Regeln gelten über Ostern?

Inzidenz in Deutschland steigt und die Rufe nach einem dritten Lockdown werden lauter. Ob die Lockerungen zurückgenommen werden, entscheidet sich beim Ostern gelten. Kommen Sonderregeln wie an Weihnachten? Was gilt bei Reisen? Das ist bisher bekannt. Dieinsteigt und die Rufe nach einemwerden lauter. Ob diezurückgenommen werden, entscheidet sich beim Gipfel , auch Bund-Länder-Treffen genannt, am Montag, 22.03.2021. Wird der Lockdown erneut beschlossen stellt sich die Frage, welche Regeln angelten. Kommenwie an Weihnachten? Was gilt bei? Das ist bisher bekannt.

Video RKI: Mehr Infektionen an Ostern als an Weihnachten Mehr zum Video

Lockdown ab Ostern? RKI warnt vor Inzidenz 350

Lockdown über Ostern: Kommen Sonder-Regeln für die Feiertage?

Dass beim nächsten Corona-Gipfel ein dritter strikter Lockdown beschlossen wird, ist möglich. Doch das muss nicht heißen, dass es nicht Ausnahmen für den Familienbesuch an Ostern geben kann. Bereits an Weihnachten waren für die Feiertage die Kontaktbeschränkungen gelockert. Erlaubt waren Treffen mit dem eigenen Haushalt und vier anderen Personen aus dem engsten Familienkreis. Eine Regelung, die auch für Ostern denkbar ist.

Mallorca Urlaub Ostern 2021: Bundesregierung warnt vor Reisen

Nach dem sprunghaften Anstieg der Urlaubsbuchungen für die Ferieninsel Mallorca hat die Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie zum generellen Verzicht auf touristische Reisen aufgerufen. „Der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr: „Das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen.“ Die Entscheidung müsse aber jeder für sich treffen. Reisen zu Ostern sind prinzipiell möglich.

Entspannt am Strand Ostern verbringen. Darauf freuen sich zahlreiche Deutsche nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca. (Symbolbild)

© Foto: Clara Margais/DPA

Baden-Württemberg will keine Tests für Mallorca-Urlauber

Die baden-württembergische Landesregierung will Mallorca-Rückkehrer nicht zum Corona-Test an Flughäfen verpflichten. Solche Pläne gebe es derzeit nicht, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Dienstag mit. Das Land Niedersachsen erwägt, die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Mallorca wieder einzuführen, wie am Montag bekannt wurde. Niedersachsen hofft dabei auf eine bundeseinheitliche Regelung.

Lockdown ab Ostern: Kommt dritter Lockdown?