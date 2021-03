Nach den neuen Regeln wechseln Regionen mit einem Inzidenzwert von 250 Fällen automatisch in die höchste Alarmstufe rot, womit der erneute Lockdown in Kraft tritt. Dies betrifft derzeit drei Viertel des Landes

Inwar in der vergangenen Woche die Schwelle von 100.000 Corona-Toten überschritten worden. Zuletzt stieg die Zahl der Infektionen wieder stark an, unter anderem wegen der Ausbreitung der britischen Corona-Mutante . Am Sonntag wurden erneut mehr als 21.000 Neu-Infektionen gemeldet.