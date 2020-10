ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen . Für weite Teile Kroatiens gilt wegen der aktuellen Corona-Pandemie allerdings nun schon seit Ende August eine. Am Donnerstag (8. Oktober) nahm das Auswärtige Amt eine Warnung für ein bestimmtes Gebiet zurück. Allerdings wurden drei neue Regionen als Risikogebiet eingestuft. Dieist weiterhin kritisch.

Für diese Regionen gilt aktuell eine Einstufung als Risikogebiet und eine Reisewarnung:

Für diese Region gilt keine Einstufung als Risikogebiet mehr:

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, bewegt sich das Covid-19-Infektionsaufkommen in Kroatien weiterhin auf recht hohem Niveau. In denLika-Senj, Split-Dalmatien, Dubrovnik-Neretva, Požega-Slawonien, Vukovar-Syrmien, Sisak-Moslavina, Krapina-Zagorje und Virovitica-Podravina liegen die, weshalb diese Landesteile als Risikogebiete eingestuft wurden. Die 7-Tage-Inzidenz im Land insgesamt liegt derzeit bei 41,8. (Stand 6. Oktober). Bereits mehrfach hatte es bei den regionalen Einstufungen der Risikogebiete in Kroatien überraschend kurzfristige Änderungen gegeben.