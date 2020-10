Erstmals seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 sind in Italien in den letzten Tagen niedrigere Corona-Zahlen zu verzeichnen als in Deutschland. 4058 Neuansteckungen wurden in Deutschland am 8. Oktober gemeldet, 3678 waren es in Italien. Im Gegensatz zu den Deutschen, die derzeit Europa mit ihren Reisewarnungen überziehen, gibt sich Italien jedoch im Hinblick auf Auslandsreisen neutral und überlässt das Thema bislang der Eigenverantwortung der Bürger.

Neue Kriterien für Corona-Zahlen in Italien und Europa?

Corona Italien Zahlen aktuell Hohe Corona-Zahlen in Italien – Maskenpflicht im Freien und 1000 Euro Strafe Rom/Caserta Jenseits der Alpen wird auch auf eine europaweit einheitliche Einstufung von Risikogebieten gesetzt. Die stumpfe Anwendung des Grenzwerts von „50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und Woche“ würde dann um weitere Kriterien wie die Quote der positiven Tests und die Auslastung der Intensivstationen ergänzt, schlägt zumindest die EU vor.

Das sind die Corona-Zahlen für Italien:

36.78 Neuinfektionen in 24 Stunden

31 Todesfälle in 24 Stunden

62.576 aktive Corona-Fälle

36.061 Tote seit Pandemie-Beginn

333.940 Fälle seit März

235.303 Geheilte

Stand: 7. Oktober