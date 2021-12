Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag, 21.12. über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. "Es ist naheliegend, dass es da insbesondere um private Zusammenkünfte geht", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. Auch die Regeln für Großveranstaltungen unter freiem Himmel sowie für Bars und Clubs könnten demnach wieder strenger gestaltet werden.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel: Teil-Lockdown für alle geplant

Eine erste Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel am 21.12. ist öffentlich geworden. Bild.de berichtet, dass unter anderem folgende Maßnahmen ab dem 28. Dezember geplant seien:

Kontaktbeschränkungen sollen für alle gelten. Auch Geimpften sollen sich nur noch in Gruppen von maximal zehn Personen treffen dürfen

Diese Regel soll auch für Treffen draußen gelten – Kinder unter 14 Jahren zählen allerdings grundsätzlich nicht mit

Clubs und Diskotheken sollen bundesweit geschlossen werden

Wie bei allen Beschlüssen von Corona-Gipfeln handelt es sich um Mindeststandards. Alle Bundesländer können sie im Anschluss mithilfe eigener Verordnungen umsetzen. Sie können aber auch strengere oder lockerere Maßnahmen beschließen.

Auch für Geimpfte sollen Kontaktbeschränkungen gelten – Teil-Lockdown nach Weihnachten?

Es sei "denkbar, dass man die Obergrenzen indoor und outdoor bei privaten Veranstaltungen und auch bei öffentlichen Großveranstaltungen nochmal überdenkt", sagte Büchner. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt derzeit eine Obergrenze von 50 Teilnehmern, an Freiluftveranstaltungen dürfen bis zu 200 Menschen teilnehmen.

Wichtig sei zudem, dass auch die Anstrengungen bei Erst-, Zweit-, und Boosterimpfungen intensiviert würden. Den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zitierte Büchner mit dem Aufruf "Jetzt Leute, geht dahin und macht das". Die Zahl der bisher verabreichten Booster-Impfungen gab der Vize-Regierungssprecher mit rund 25 Millionen an; das von Scholz ausgegebene Ziel von 30 Millionen Booster-Impfungen im laufenden Jahr sei somit "in Reichweite".

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte wegen der Omikron-Ausbreitung in einem am Sonntag veröffentlichten Beschluss die rasche Einführung neuer Kontaktbeschränkungen empfohlen. Handlungsbedarf besteht den Experten zufolge "bereits für die kommenden Tage".

Zur Begründung für seine Empfehlung verwies der Rat auf die als besonders infektiös geltende Omikron-Virusvariante , die eine "neue Dimension" in das Pandemiegeschehen bringe: "Die in Deutschland angenommene Verdopplungszeit der Omikron-Inzidenz liegt aktuell im Bereich von etwa zwei bis vier Tagen", hieß es in dem Papier.

Polizei, Bundeswehr, BKA – Corona-Pläne der Behörden sollen geprüft werden

Die Bundesbehörden sollen bestehende Pandemiepläne auf den Prüfstand stellen. Solche Pläne seien zwar seit vielen Monaten in Kraft, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin - nun sei aber damit zu rechnen, dass die Zahl der Coronavirus-Infektionen durch die Omikron-Variante deutlich steige. „Deswegen müssen jetzt alle Behörden für sich prüfen, welche Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden müssen, damit die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Behörden auch unter diesen Bedingungen erhalten bleibt.“

Beim Bundeskriminalamt und der Bundespolizei, für die das Innenministerium zuständig ist, seien mehr als 90 beziehungsweise mehr als 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, sagte der Sprecher. Mitarbeiter, die sich nicht beim Dienstherrn sondern privat etwa beim Hausarzt hätten impfen lassen, seien dabei noch gar nicht erfasst. Die Einsatz- und Arbeitsfähigkeit der Bundeswehr sei derzeit „absolut gewährleistet“. Am vergangenen Freitag seien bei der Bundespolizei von ungefähr 50 000 Mitarbeitern 791 in Quarantäne gewesen.

Epidemische Lage in Detuschland – diese Corona-Maßnahmen fordert der Städte- und Gemeindebund

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante fordert der Städte- und Gemeindebund die erneute Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag. Es sei wichtig, zusätzliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das bedeutet, der Deutsche Bundestag müsste in einer Sondersitzung möglichst noch vor dem Jahreswechsel erneut die epidemische Lage feststellen."

Diese war auf Wunsch der Ampel-Parteien im November ausgelaufen. Damit sind etwa ein flächendeckender Lockdown oder umfassende Schließungen von Schulen und Geschäften rechtlich nicht mehr möglich. Landsberg äußerte deswegen Bedenken. "Wir sind in großer Sorge, dass die vom Expertenrat empfohlenen Kontaktbeschränkungen nicht ausreichen könnten", sagte er den Funke-Zeitungen.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes wies darauf hin, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus die Funktionsfähigkeit des Staates bedrohen könnte, wenn "viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen, etwa in den Gesundheitsämtern, den Ordnungsämtern, der Feuerwehr, den Verwaltungen, aber auch bei der Polizei und in Krankenhäusern ausfallen".

In diesem Fall seien ohne die Feststellung der epidemischen Lage "unsere Reaktionsmöglichkeiten beschränkt", warnte Landsberg. "Es kann sein, dass als letzter Ausweg nur ein flächendeckender Lockdown als Reaktionsmöglichkeit bleibt", der aber nach geltender Rechtslage nicht umsetzbar sei.