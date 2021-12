Die Omikron -Welle werde alles vorherige übertreffen, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach .

Fünfte Corona-Welle durch Omikron steht Lauterbach zufolge bevor

„Wir müssen uns auf eine Herausforderung einstellen, wie wir sie bisher noch nicht gehabt haben“, sagte Lauterbach am Freitag in Hannover. Die britischen Kollegen hätten ihm berichtet, dass die dortige Lage alles übertreffe, was sie im Verlauf der Pandemie bisher beobachtet hätten. In Großbritannien breitet sich die Omikron-Variante des Virus in hohem Tempo aus.

Omikron in Deutschland: 5. Welle nicht mehr zu verhindern?

Eine Ausbreitung dieser Virusvariante auch in Deutschland sei nicht mehr zu verhindern, sagte Lauterbach. Auch ein milder Verlauf der durch sie ausgelösten Covid-19-Erkrankung werde an der Gefahr nichts verändern. „Er würde vielleicht die Zahl der Sterbefälle für zwei oder drei Wochen gering halten. Dann aber hätte das Wachstum der Fälle diesen Vorteil schon aufgezehrt.“ Das bedeute eine hohe Herausforderung für die Krankenhäuser, die Intensivstationen und die ganze Gesellschaft.

Booster-Impfungen als Mittel gegen Omikron-Welle