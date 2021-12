Zuletzt war die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg wiederholt gesunken. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ebenfalls. Doch „wir werden bis Mitte Januar vermutlich eine Entspannung haben und dann kommt der Omikron-Effekt“, sagte Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag im Stuttgarter Landtag.

Die Verordnung werde nachgeschärft, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag, 17.12.2021.

Ab wann gelten in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln?

Die neuen Regeln in Baden-Württemberg treten am kommenden Montag, 20. Dezember 2021, in Kraft. Erst kürzlich, am 04. Dezember, hat das Land neue Regeln verkündet. Nach wie vor ist die Alarmstufe II ausgerufen.

Neue Verordnung in Baden-Württemberg: Welche Regeln gelten für Kontaktbeschränkungen?

Ab kommenden Montag gibt es erstmals auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Sie dürfen sich nur noch mit maximal 50 Menschen in Innenräumen oder 200 Personen im Freien treffen, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Mit der neuen Verordnung werden auch Messen verboten.

Einschränkungen zu Weihnachten und Silvester in BW: Kommt ein Lockdown für Ungeimpfte?

Die nächste Corona-Verordnung wird vor allem mit Blick auf Weihnachten und die anstehenden Weihnachtsfeiern und Feiertage in den Familien mit Spannung erwartet. Derzeit darf ein Haushalt sich nur mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von der Zahl sind genesene und geimpfte Menschen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt.

Nun wurde bekannt, dass an Silvester auf öffentlichen Plätzen ein Ansammlungsverbot und Verweilverbot von den Kommunen verhängt werden. Dort sollen nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen. Private Treffen von ungeimpften Personen sind weiter nur unter den Angehörigen eines Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig. Minderjährige zählen weiterhin nicht dazu, teilte das Sozialministerium weiter mit.

Strengere Corona-Verordnung in Baden-Württemberg: Beschluss von MPK umgesetzt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte vergangene erneut, dass man die Krise noch nicht im Griff habe. „Wir haben jetzt nicht mehr diese explosive Dynamik.“ Der Anstieg sei nur gedämpft. Er könne deshalb härtere Maßnahmen nicht ausschließen.

Mit den schärferen Vorgaben setzt das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um, wie der Ministeriumssprecher sagte. Am 10.12.2021 hat der Bundesrat dem novellierten Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition einstimmig zugestimmt. Konkret heißt das: Die Bundesländer haben mehr Möglichkeiten Veranstaltungen zu verbieten und Freizeiteinrichtungen Restaurants zu schließen.

Corona-Testpflicht auf dem Amt: Diese Regel kommt im Januar

Ab 1. Januar 2022 brauchen Menschen, die nicht geimpft sind, beim Gang zum Amt einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest, um bei der Behörde vorsprechen zu können. Über diese Regelung hatte auch die „Schwäbische Zeitung“ (Freitag) berichtet.