Corona-Regeln für Gastronomie oder in Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios oder Zoos sollte die 2G-Plus-Regel eingeführt werden. Auf die Verkündung der neuen Maßnahmen folgten dann allerdings direkt Lockerungen für bestimmte Personengruppen. Diefür Baden-Württemberg wurden am vergangenen Wochenende erneut verschärft. In vielen Bereichen, beispielsweise in deroder inwieodersollte dieeingeführt werden. Auf die Verkündung der neuenfolgten dann allerdings direktfür bestimmte Personengruppen.

Welche Regeln gelten jetzt im Restaurant , beim Friseur und am Arbeitsplatz?

, beim und am Arbeitsplatz? Welche Konsequenzen haben die 2G und 2G+ für das näher rückende Weihnachtsfest ?

? Die neuen Regeln und Ausnahmen in der Übersicht.

2G oder 2G-Plus: Gibt es Ausnahmen von der Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfung?

Ursprünglich wollte die Landesregierung wegen der sich zuspitzenden Krise eine harte 2G-plus-Regel einführen, wonach nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Test etwa in Restaurants dürfen – nur Menschen mit einer Auffrischungsimpfung sollten ausgenommen werden. Doch dann machte das Land am Sonntag einen Rückzieher und nahm auch Geimpfte und Genesene von der Testpflicht aus. Allerdings müssen Genesene nachweisen, dass die Infektion maximal sechs Monate zurückliegt. Und für Geimpfte gilt: Die zweite Impfung sollte weniger als ein halbes Jahr her sein.

Nach dem Hin und Her bei den Ausnahmeregelungen von der Corona-Testpflicht steht die grün-schwarze Landesregierung nun im Kreuzfeuer der Kritik.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Warnstufe und Alarmstufen

In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen nach einem vierstufigen System, das sich an den Hospitalisierungen orientiert. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt in Baden-Württemberg aktuell bei 516,7. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,6. Somit gilt die Alarmstufe II. Nach den Diskussionen um 2G+ und den darauf folgenden Beschlüssen bezüglich der Ausnahmen gestaltet sich das baden-württembergische Stufensystem aktuell wie folgt:

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oderüberschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oderüberschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Die Alarmstufe II wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet. In der Alarmstufe II gilt in vielen Einrichtungen 2G+.

2G und 2G+ in BW: Bedeutung der Regeln und Ausnahmen für Schüler, Schwangere und Co.

Ab der ersten Alarmstufe kommt es zur Einführung der 2G-Regel in einigen Bereichen. Ist die 2G-Regel in Kraft, haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Bei der 2G-Plus-Regel haben ebenfalls ausschließlich geimpfte oder genesene Personen Zutritt, diese benötigen allerdings zusätzlich einen negativen Schnell- oder PCR-Test, falls ihre Impfung oder Infektion länger als sechs Monate zurückliegt.

Von der 2G-Plus-Regel ausgenommen sind:

Genesene/geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung („Booster“) erhalten haben.

Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung bei denen die letzte erforderliche Einzelimpfung maximal sechs Monate zurückliegt.

Genesene, deren Infektion maximal 6 Monate zurückliegt (Nachweis erforderlich).

Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind. Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonder pädagogischen Bildungs- /Beratungszentrums einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule. Dies gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre.

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.

Personen, die sich aus medizinischen Gründe nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis notwendig).

Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt.

Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt nur bis 10. Dezember 2021).

Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg: Wo gilt 2G+?

Die neue Corona-Verordnung des Landes sieht vor, dass Genesene und Geimpfte in Baden-Württemberg, die nicht von den Ausnahmen betroffen sind künftig in vielen Bereichen einen negativen Test vorweisen müssen. Aktuell befindet sich Baden-Württemberg in der Alarmstufe 2. Die 2G-Plus-Regel gilt daher in folgenden Bereichen:

Öffentliche Veranstaltungen (Theater, Konzert, Informationsveranstaltung, Betriebs- und Vereinsfeiern, etc.)

Kultureinrichtungen (Galerien, Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten)

Messen, Ausstellungen, Kongresse

Gastronomie

Freizeiteinrichtungen (Z. B. Freizeitparks, Bäder, Thermen, Solarien, Zoos, etc.)

Körpernahe Dienstleistungen (Ausnahmen gelten für Friseurbetriebe und Barbershops)

Touristische Verkehre (Schifffahrten, Skilifte, Skibahnen, Busreisen, etc.)

Sport in Sportstätten und Sportanlagen (in geschlossenen Räumen)

Wo gilt in Baden-Württemberg die Maskenpflicht?

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt in Baden-Württemberg grundsätzlich in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und am Arbeitsplatz. Auch im Nah- und Fernverkehr, sowie auf Weihnachtsmärkten gilt eine Maskenpflicht. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für folgende Gruppen und Situationen:

Kinder bis einschließlich 5 Jahre.

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Nachweis notwendig).

In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben.

Im Freien nur dann, wenn der Mindestab stand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft eingehalten werden kann (gilt nicht auf Weihnachtsmärkten).

Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten und Co. – Was gilt für private Zusammenkünfte?

Gerade mit Blick auf die näher rückenden Weihnachtsfeiertage fragen sich viele Menschen, ob ein Treffen mit der ganzen Familie an Weihnachten 2021 angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt möglich sein wird. Wie eine Studie des Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit dem Befragungsinstitut YouGov zeigt, dass sich knapp jede dritte Person (31 Prozent) darum sorgt, ob eine private Weihnachtsfeier mit den Liebsten überhaupt stattfinden kann. Je nach Impf- bzw. Genesenenstatus der beteiligten Personen sind im Winter 2021 jedoch auch Zusammenkünfte in größeren Gruppen möglich. Diese Regeln gelten aktuell in Baden-Württemberg für private Feiern: