Die Corona-Zahlen in Bayern und Deutschland steigen.

In Bayern gelten strenge Regeln für Hotspots.

Welche Städte und Kreise in Bayern haben eine Inzidenz unter 100?

Der Inzidenzwert in Bayern liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit 138,3 über der wichtigen Marke von 100. Auch immer mehr Städte und Kreise überschreiten diesen Wert. Eine Inzidenz von 100 gilt als Grenzwert für die sogenannte Notbremse. Wird er überschritten, greifen strenge Regeln. Welche Städte und Kreise in Bayern liegen darunter?

Corona Inzidenz München und Neu-Ulm – Diese Regionen liegen unter Inzidenzwert 100

Ab einem Inzidenzwert von 100 gelten in Bayern strenge Verschärfungen der Regeln. Viele Städte und Kreise haben diese Marke bereits gerissen. Diese Regionen liegen laut Dashboard des RKI unter einer Inzidenz von 100:

97,5 Stadt Ingolstadt

97,3 Stadt München

96,7 Kreis Fürth

96,5 Kreis Kitzingen

95,3 Kreis München

95 Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

93,5 Kreis Main-Spessart

92,2 Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

91,9 Kreis Erding

91,1 Kreis Dillingen a.d.Donau

90,2 Kreis Neu-Ulm

88,1 Kreis Bad Kissingen

88,1 Kreis Rottal-Inn

87,8 Kreis Berchtesgadener Land

86,3 Kreis Bamberg

84,4 Stadt Erlangen

82,8 Stadt Coburg

82 Kreis Miesbach

81,5 Kreis Landsberg a.Lech

81,4 Kreis Ebersberg

78,4 Kreis Coburg

76,9 Kreis Miltenberg

75,4 Kreis Schweinfurt

69 Stadt Aschaffenburg

68,8 Stadt Würzburg

59,8 Kreis Würzburg

50,2 Stadt Ansbach

Corona Regeln Bayern: Das gilt für Geschäfte, Treffen und Schulen bei einer Inzidenz über 100

Das Osterwochenende steht vor der Tür und es gibt immer mehr Hotspots in Bayern. Überschreitet die Inzidenz die Marke von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tage. greifen neue Regeln. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Was gilt laut Corona-Verordnung im Freistaat für Hotspots?

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts und einer Person aus einem fremden Haushalt gestattet. Paare werden als ein Haushalt gezählt. Das gilt auch an Ostern.

Einzelhandel: Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen öffnen. Das sind z.B. Supermärkte, Tankstellen, Apotheken etc. Ab dem 12. April ist auch in Hotspots Terminshopping (Click&Meet) erlaubt.

Schulen: Alle Schülerinnen und Schüler müssen im Fernunterricht lernen. Einzige Ausnahme sind Abschlussklassen. Ab dem 12. April gelten auch die vierte Klasse der Grundschule und die elften Klassen an Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen als Abschlussklassen.

Kitas: Es wird nur eine Notbetreuung angeboten.

Sport: Lediglich Individualsport ist erlaubt.

Ausgangssperre: Es gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die Wohnung darf in dieser Zeit nur aus triftigem Grund verlassen werden.

Corona Zahlen München: Landeshauptstadt kurz vor Grenzwert

Besonders ins Auge fällt, dass die bayrische Landeshauptstadt nur knapp unter der Grenze für die Notbremse liegt. Allerdings gilt auch hierbei: Strengere Regeln greifen erst, wenn die Inzidenz laut RKI drei Tage hintereinander über 100 liegt.

Corona Regeln Neu-Ulm: Inzidenz über 50 – Diese Regeln gelten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Landkreis Neu-Ulm an drei Tagen in Folge über 50. Deshalb gelten ab Dienstag, 30.03.2021, strengere Regeln. Allerdings liegt der Wert noch unter 100.

