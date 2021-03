Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter

Auch in Bayern spitzt sich die aktuelle Lage weiter zu

Ansbach ist die letzte bayerische Stadt mit einer Inzidenz von unter 50

Wo sind die Hotspots und wo droht die Notbremse? Städte und Kreise unter dem Grenzwert von 100

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag (30.03.2021) über den Stand bei Corona-Impfungen im Freistaat informiert

Zudem fodert Söder einen bundeweit einheitlichen Anti-Corona-Kurs

Markus Söder fordert einheitlichen Kurs gegen Coronavirus in Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angesichts der aktuell stark steigenden Fallzahlen Bund und Länder zu einheitlichen, strikten Anti-Corona-Maßnahmen aufgerufen. Konkret forderte der CSU-Chef unter anderem, dass in Hotspots dringend die vereinbarte Notbremse auch mit Ausgangsbeschränkungen gerade über Ministerpräsident Markus Söder hat angesichts der aktuell stark steigenden Fallzahlen Bund und Länder zu einheitlichen, strikten Anti-Corona-Maßnahmen aufgerufen. Konkret forderte der CSU-Chef unter anderem, dass indringend die vereinbarteauch mitgerade über Ostern gelten müsse. Das Verschieben oder Erhöhen der Schwelle für die Notbremse bringe nichts, sondern hole jeden ein, sagte Söder am Dienstag (30.03.) in München. Er sei sich nicht sicher, ob jeder wirklich den Ernst der Lage verstanden habe.

Söder mahnte, es sei jetzt nicht die Zeit für Streit zwischen Bund und Ländern sowie für Eifersüchteleien um Kompetenzen. Es gehe nun allein um den bestmöglichen Schutz der Bevölkerung. Bund und Länder müssten dabei „aus einem Geist heraus handeln“.

So viele Menschen in Bayern sollen laut Söder bis Mai gegen Corona geimpft sein

Bis Anfang Mai sollen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 20 Prozent der bayerischen Bevölkerung eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Derzeit würden täglich rund 40.000 Impfdosen im Freistaat verabreicht. Um das Ziel zu erreichen, will Bayern sowohl die Notreserven weitgehend auflösen und bald schon rund um die Uhr impfen. „Es gibt keine Osterruhe fürs Impfen“, sagte Söder.

Neben den Impfzentren, wo bis zu 70.000 Impfungen täglich möglich seien, würden von Mittwoch an auch die niedergelassenen Ärzte mitimpfen, sagte Söder am Dienstag in München nach einer Videoschalte unter anderem mit Vertretern von Hausärzten und Kommunen zur weiteren Impfstrategie. Begonnen werde zunächst mit 1635 Praxen und 33.000 Dosen.

Impfplan in Bayern: Corona-Impfung in Unternehmen durch Betriebsärzte

Ende April, Anfang Mai soll bereits die bayerische Wirtschaft integriert werden. Bereits im April soll mit etwa zehn Modellprojekten das Impfen bei größeren Arbeitgebern durch deren Betriebsärzte beginnen. Dazu werde wie in den ostbayerischen Grenzregionen zu Tschechien die Impfreihenfolge geändert.