Die seit einigen Tagen kontinuierlich stärker zunehmende Ausbreitung des Coronavirus in Griechenland hat Konsequenzen – nicht nur für die Menschen im Land, sondern auch für Urlauber. Denn vor allem bei Deutschen ist Griechenland nach den Balearen eines der Top-Reiseziele, wie die TUI berichtet.

Die griechische Regierung hatte bereits vergangene Woche nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen weitreichende Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet, wie Regierungssprecherin Aristotelia Peloni mitteilte. Diese Corona-Regeln wurden am Mittwoch für die Urlaubsregion der Halbinsel Chalkidiki und die Jetset-Insel Mykonos noch einmal erweitert, sie gelten bereits von diesem Freitag an.

Corona Zahlen Griechenland: Das sind die aktuellen Fallzahlen

8819 Coronavirus-Infektionen gemeldet. Am Vortag waren es noch 8664Fälle gewesen. 242 Menschen sind in Griechenland an oder mit dem Coronavirus gestorben. Weiterhin 1347 Patienten sind nach Angaben des Dashboards derweil wieder genesen. Der starke Anstieg um aktuell 526 Neuinfektionen bereitet den griechischen Behörden Sorgen. Seit Februar wurden von der Johns-Hopkins-Universität - Stand Dienstag, 25.08.2020 - in Griechenlandgemeldet. Am Vortag waren es nochgewesen.Menschen sind in Griechenland an oder mit dem Coronavirus gestorben. Weiterhinsind nach Angaben des Dashboards derweil wieder genesen. Der starke Anstieg um aktuellbereitet den griechischen Behörden Sorgen.

Maskenpflicht Griechenland: Regierung verschärft Maßnahmen wegen hoher Corona-Zahlen

Wegen dieses starken Anstiegs der Coronavirus-Infektionen hat Griechenland die Schutzmaßnahmen für zwei Urlaubsgebiete noch einmal verschärft: Seit Freitag gilt eine Maskenpflicht auf der Insel Mykonos und der Halbinseln Chalkidiki. Das teilte der griechische Zivilschutz am Mittwoch mit. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt bis Ende August im Innen- und Außenbereich.

Bis zum 31. August sind auch Konzerte, Feiern, religiöse Zeremonien, Märkte und Zusammenkünfte von mehr als neun Personen in den beiden Touristengebieten untersagt. Restaurant-Betreiber müssen darauf achten, dass pro Tisch nur vier Gäste Platz nehmen - oder sechs bei Familienmitgliedern. Ähnliche Maßnahmen waren in der Vergangenheit auf Inseln wie Paros und Antiparos ergriffen worden.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Bars und Restaurants seit einigen Tagen auf Touristeninseln wie Mykonos und in Regionen wie Athen zwischen Mitternacht und 7.00 Uhr morgens (Ortszeit) schließen. Die Gegenden sind im Vergleich zum Rest des Landes stärker von der Corona-Pandemie betroffen.

Feiern und Partys in zwei neuen Regionen Griechenlands untersagt

Das bedeutet: Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte werden bis zum 31. August untersagt. Zudem sind Versammlungen von mehr als neun Personen verboten. Alle Bars und Tavernen müssen um 24.00 Uhr schließen. Und: Die Maskenpflicht gilt auch im Freien, wie der griechische Zivilschutz mitteilte.

Die Regierung in Athen verhängte diese neuen Einschränkungen, nachdem am Vortag ein Rekord von 269 Neuinfektionen registriert worden waren. Zahlreiche Fälle davon wurden in den beiden Urlaubsregionen festgestellt.

Zudem sind Versammlungen von mehr als 50 Personen im ganzen Land verboten.

Willem-Alexander und Máxima bedauern Verstoß gegen Corona-Regel

Das niederländische Königspaar hat eingeräumt, im Griechenland-Urlaub gegen die Corona-Abstandsregel verstoßen zu haben. «In der Spontaneität des Moments haben wir darauf nicht gut geachtet», schrieben König Willem-Alexander (53) und seine Frau Máxima (49) am Montag auf Twitter. «Das hätten wir natürlich tun müssen.» Denn auch im Urlaub sei das Befolgen der Corona-Maßnahmen sehr wichtig.In den Niederlanden war das Verhalten des Königspaares kritisiert worden. Es habe eine Vorbildfunktion und müsse sich auch im Urlaub an die von der Regierung vorgeschriebenen Regeln halten, kommentieren Beobachter und Bürger in den sozialen Medien.

Das niederländische Königspaar hat eingeräumt, im Griechenland-Urlaub gegen die Corona-Abstandsregel verstoßen zu haben.

Diese Inseln und Städte in Griechenland treffen die neuen Corona-Beschränkungen

Griechenland weist - gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Millionen Einwohnern - eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen war die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig gestiegen. Behörden hatten beobachtet, dass Urlauber ohne den nötigen Abstand und ohne Mundschutz dicht beieinander bis spät in die Nacht in Bars und Discos feierten. Deshalb müssen vielerorts schon seit vergangener Woche alle

Tavernen

Bars

und Discos

täglich spätestens um 24.00 Uhr bis 7 Uhr morgens schließen. Die Regelung gilt in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf den Inseln

Paros

Antiparos

Korfu

Kreta

Kos

Santorin

Mykonos

Rhodos

Zakynthos

Von der Sperrstunde um Mitternacht betroffen sind laut einer Sprecherin der Regierung zudem folgende Städte und Regionen in Griechenland

Athen

Piräus

Katerini

Larissa

Thessaloniki

Volos

sowie die Halbinsel Chalkidiki.

Diese Maßnahme gilt vorerst bis 23. 8. 2020, teilte eine Regierungssprecherin in Athen mit.

Als Grund gilt, dass viele Urlauber - größtenteils junge Menschen - nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub Verwandte und Freunde in den Ballungszentren angesteckt haben.

Einreisebestimmungen Griechenland: Das sind die Reisebestimmungen für Urlauber

Alle auf dem Landweg einreisenden Menschen müssen seit 17. 8. 2020 einen negativen Coronatest vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisehinweise für Griechenland am Montag entsprechend aktualisiert. Weitere Regeln:

Einreise aus den meisten EU-Staaten ist erlaubt. Reisende müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft jede Person durchzuführen. Der QR-Code, der bei der Registrierung ausgestellt wird, wird bei der Einreise kontrolliert. Einige Flug- und Fährgesellschaft überprüfen den QR-Code beim Check-In/ Boarding. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung wird mit einer Geldstrafe von 500 Euro geahndet, auch eine Zurückweisung an der Grenze ist möglich. Dieaus den meisten EU-Staaten ist erlaubt. Reisende müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Grundsätzlich wird aber eine Registrierung so früh wie möglich empfohlen. Eine Registrierung für die gesamte Familie ist möglich, allerdings wird dringend empfohlen eine eigene Registrierung fürdurchzuführen. Der QR-Code, der bei der Registrierung ausgestellt wird, wird bei der Einreise kontrolliert. Einige Flug- und Fährgesellschaft überprüfen den QR-Code beim Check-In/ Boarding. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung wird mit einer Geldstrafe von 500 Euro geahndet, auch eine Zurückweisung an der Grenze ist möglich.

Es gilt eine Maskenpflicht für alle geschlossenen Einrichtungen.

An den Stränden müssen die Sonnenschirme mit mindestens vier Meter Abstand voneinander stehen.

Masken müssen auf Fähren immer getragen werden - auch auf den offenen Decks.

Bei Steigerungen der Fallzahlen muss mit örtlichen „Lockdowns“ (und weiteren Einschränkungen) gerechnet werden.

Lokaler Corona-Lockdown in der Region Attika

Poros in der Region Attika) angeordnet. Die Einschränkungen umfassen die Pflicht, Ein solcher Lockdown ist laut Auswärtigem Amt aktuell für die Inselin der Region Attika) angeordnet. Die Einschränkungen umfassen die Pflicht,

auch auf öffentlichen Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen,

ein Verbot von allen öffentlichen Veranstaltungen und Zusammenkünften von mehr als neun Personen,

eine Schließung der Wochenmärkte

sowie die Festlegung der Höchstzahl von Personen, die in Restaurants/ Cafés an einem Tisch sitzen dürfen.

Abstandsregeln und Hygienevorschriften beachten

Gesundheitsminister Vasilis Kikilias sprach von einem „gefährlichen Anstieg“ der Infektionen. Er appellierte an jene Bürger, die bisher die Abstandsregeln und Hygieneprotokolle wie das Tragen von Masken nicht einhalten, „sich ihrer Verantwortung für die eigene Gesundheit, die Risikogruppen und die übrigen Mitbürger bewusst zu werden“.

Corona in Österreich: Droht Reisewarnung für Griechenland?

Griechenland aussprechen. Dort waren die Infektionszahlen in den letzten tagen um das zehnfache gestiegen. Aufgrund der steigenden zahl der Neuinfektionen in dem Urlaubsland, könnte Österreich laut Bericht von oe24.de bald auch eine Reisewarnung füraussprechen. Dort waren die Infektionszahlen in den letzten tagen um das zehnfache gestiegen.

Kostenlose Schutzimpfungen gegen Corona in Griechenland

Sobald ein sicherer Impfstoff gefunden wird und zur Verfügung steht, wird eine Impfung in Griechenland kostenlos sein. Das sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kürzlich bei einer Kabinettssitzung. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Schutzimpfungen bis Dezember in der Praxis möglich sein könnten.