Ob man vor dem Friseurbesuch noch im Testcenter vorbeischauen muss, hängt von der Inzidenz ab. Bei einer Inzidenz von über 100 muss man einen Schnelltest vorweisen. Das gilt allerdings nicht für vollständig Geimpfte und Genesene. Je nach Bundesland kann man auch einen Selbsttest mitbringen und im Salon unter Aufsicht durchführen.

Sinkt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, dann entfällt die Testpflicht beim Friseur. Andere Maßnahmen, wie die Maskenpflicht oder die Pflicht einen Termin zu vereinbaren greifen aber weiter. Genau wie die Abstandsregeln.

Greift die Notbremse, liegt also die Inzidenz über 100, muss eine FFP2-Maske oder eine Maske mit vergleichbarem Standard getragen werden - und das von Kundinnen und Kunden genau wie von Mitarbeitenden. Sinkt die Inzidenz unter 100, greifen die Regeln der Bundesländer. In manchen reicht dann auch eine OP-Maske aus.

Friseurinnen und Friseure arbeiten nah am Kunden - Abstand halten ist nicht möglich. Deshalb gehören sie zur Priorisierungsgruppe 3 bei den Impfungen. Ob diese schon geimpft wird, hängt allerdings vom Fortschritt der Impfungen in den einzelnen Bundesländern ab.

