In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen auf Rekordhöhen. Am Dienstag, 13.10.2020, meldeten die Gesundheitsämter insgesamt 4122 neue Corona-Infektionen. I n vielen Städten und Kreisen wird der Grenzwert bereits überstiegen, in weiteren Städten wie Ulm und Neu-Ulm ist der Grenzwert für eine Corona-Vorwarnstufe überschritten.

Die jeweiligen Regierungen und Behörden reagieren häufig mit Corona-Beschränkungen, unter anderem im Bereich Gastronomie und private Feiern.

Doch reicht das aus, um die Corona-Krise in Deutschland in den Griff zu bekommen und die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus einzudämmen, bis ein Impfstoff verfügbar sein wird?

Längere Weihnachtsferien in Schulen als Schutz gegen Corona

Politiker der CDU und CSU schlagen jetzt als Maßnahme zum Schutz gegen Corona-Infektionen in Schulen im nahenden Winter vor, die Weihnachtsferien zu verlängern: „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen“, sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß. Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen.

Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Osterferien und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag.

Wie die Familien mit dem Problem der Betreuung der Kinder zurecht kommen könnten, war bisher nicht Thema.

Ferien-Verlängerung könnte Thema bei Kanzlerin und Länderchefs werden

Über dieses Thema könnten auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch beraten. Schulschließungen zu vermeiden, gilt als eines der wichtigsten Ziele der Corona-Maßnahmen.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisierte indes die Idee scharf und sagte dazu im Deutschlandfunk: „So ein Quatsch.“ Damit verunsichere man nur Schüler, Eltern und Lehrer.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußerte sich im Deutschlandfunk kritisch zu der Idee.

Empfehlungen zum Schutz vor Coronainfektionen in Schulen

Lehrervertreter und Bildungspolitiker hatten am Montag Schüler und Lehrer aufgefordert, sich nach den Herbstferien warm anzuziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu vermeiden, solle regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet werden. Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.