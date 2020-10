Das Robert Koch Institut (RKI) meldete am Montag noch 2467 neue Corona-Infektionen. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Heute, am, meldeten die Gesundheitsämter insgesamt 4122 neue Corona-Infektionen, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab.