Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Ins Land dürfen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis auf weiteres nur noch Menschen, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügen. Konkret bedeute dies, sie müssten dreifach geimpft sein. Wer keine Auffrischungsimpfung habe, müsse einen PCR-Test vorlegen. Auch Genesene brauchen den Angaben zufolge einen PCR-Test. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne.

Doch diese Regeln werfen sofort die Frage auf:

Ab wann gilt man denn als „geboostert“?

gilt man denn als „geboostert“? Muss man, wie nach der Zweitimpfung, 14 Tage warten ?

? Wie lange ist der PCR-Test für die Einreise gültig?

Booster Impfung Österreich: Wann zählt man als geboostert?

sofort gültig ist. Die relativ kurzfristig bekanntgegebenen Einreiseregeln geben leider keine konkrete Antwort auf diese Frage. Auf den offiziellen Seiten der österreichischen Regierung steht lediglich, dass der Nachweis der Auffrischungsimpfung bei der Einreise ausreicht, um vom PCR-Test befreit zu werden. Daher muss zunächst davon ausgegangen werden, dass die Booster-Impfungist.

Das ist auch möglich: In Deutschland haben einige Bundesländer festgelegt, dass die Booster-Impfung sofort gilt, so beispielsweise Niedersachsen. Andere aber, wie Bayern, haben beschlossen, dass die Auffrischungsimpfung genauso wie nach der Zweitimpfung erst nach 14 Tagen ihre Gültigkeit bekommt.

Es gibt also noch keinen Konsens. Sollte die österreichische Regierung die Gültigkeit der Booster-Impfung präzisieren, lest ihr hier davon.

PCR-Test für die Einreise: Was gilt für den Corona-Test in Österreich?

Wer doppelt geimpft oder genesen ist, braucht für die Einreise nach Österreich zusätzlich einen PCR-Test, um nicht in Quarantäne zu müssen. Der PCR-Test darf bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein. Es ist auch möglich, an der Grenze mit 2G-Nachweis aber ohne Test nach Österreich einzureisen – doch muss man dann direkt in häusliche Isolation. Es ist möglich, sich per PCR-Test aus der Quarantäne freizutesten. Da das Ergebnis eines solchen Test aber in der Regel mindestens 24 Stunden braucht, wird geraten, schon mit negativem PCR-Test an der Grenze zu erscheinen.

Übrigens: Wer mit Johnson & Johnson geimpft ist, muss ab 3. Januar eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, um nach Österreich einzureisen. Ab diesem Datum gilt man mit J&J erst mit Booster als vollständig geimpft.