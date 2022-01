Skiurlaub in Österreich. Für viele Menschen ist das in der kalten Jahreszeit eine der liebsten Beschäftigungen, um aus dem Alltag auszubrechen – sei es als längerer Urlaub oder als Tages- oder Wochenendausflug. Doch wie auf so viele Lebensbereiche hat Corona auch auf das Skifahren in Österreich Einfluss. Denn die Corona-Lage spitzt sich wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante wieder zu. Das betrifft auch den Tourismus, wegen der vielen Skiurlauber steigen die Inzidenzen in die Höhe.

Aktuell gilt Österreich für Deutschland als Hochrisikogebiet. Zudem gelten strenge Corona-Regeln. Hier im Überblick:

Was gilt vor Ort auf der Piste, in der Hütte und beim Skifahren?

Einreise nach Österreich: Testpflicht für Geimpfte und Genesene

Einreiseregeln kurz vor Weihnachten verschärft. Die Regeln sind viel strenger, als in den meisten anderen Ländern: Auch vollständig geimpfte und genesene Personen müssen zusätzlich einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder eine Booster-Impfung nachweisen können. Wer das nicht kann, muss bereits vor dem Grenzübertritt Das Nachbarland Österreich hat seinekurz vor Weihnachten verschärft. Die Regeln sind viel strenger, als in den meisten anderen Ländern: Auch vollständig geimpfte und genesene Personen müssen zusätzlich einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder einenachweisen können. Wer das nicht kann, muss bereits vor dem Grenzübertritt das Einreiseformular ausfüllen und nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Rückreise aus Österreich: Das gilt bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet

Seit dem 16. Januar 2022 gilt Österreich wieder als Hochrisikogebiet. Das liegt an den sehr hohen Infektionszahlen in dem Land. Mit der Einstufung geht eine Reisewarnung einher. Das bedeutet aber nicht, dass es ein Reiseverbot gibt – es wird nur davon abgeraten, in das Land zu reisen.

Für die Rückreise nach Deutschland aus dem Hochrisikogebiete gilt folgendes:

Seit 23.12.2021 besteht eine generelle Nachweispflicht

Alle Reisenden ab 6 Jahren brauchen ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis

Das gilt unabhängig von der Art des Verkehrsmittels und unabhängig davon, ob man in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet war.

Aktuelle Corona-Regeln beim Skifahren: Piste, Hütte und Après-Ski

In Österreich gilt beim Skifahren die 2G-Regel. Das gilt für Lifte und Seilbahnen sowie für Beherbergungen in Hotels und Ferienwohnungen. Auch Restaurants, Cafés und andere gastronomische Betriebe sind nur für Geimpfte und Genesene zugänglich. Es gilt eine allgemeine Sperrstunde um 22 Uhr. Après-Ski-Lokale bleiben generell geschlossen. Aufgrund der angespannten Lage mit steigenden Zahlen wurde die FFP2-Pflicht ausgeweitet. Auch außerhalb von Gebäuden muss die Maske immer dann getragen werden, wenn der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Die Corona-Regeln werden streng kontrolliert. Verstöße werden mit Bußgeldern ab 500 Euro geahndet.

Wann gilt man in Österreich als geimpft, genesen, geboostert?

Die Bestimmungen unterscheiden sich in einigen Ländern grundlegend. Sogar zwischen einzelnen Bundesländern kann beispielsweise variieren, ab wann man als „geboostert“ gilt. Hier die Definitionen je nach Status in Österreich:

Genesen : Wer in den letzten 180 Tagen eine Corona-Infektion überstanden hat und dies mit einer ärztlichen Bestätigung nachweisen kann, gilt in Österreich als genesen.

: Wer in den letzten 180 Tagen eine Corona-Infektion überstanden hat und dies mit einer ärztlichen Bestätigung nachweisen kann, gilt in Österreich als genesen. Vollständig geimpft : Die beiden Impfungen müssen mindestens 14 Tage auseinanderliegen, und die vollständige Impfung gilt ab dem Tag der zweiten Dosis für 270 Tage.

: Die beiden Impfungen müssen mindestens 14 Tage auseinanderliegen, und die vollständige Impfung gilt ab dem Tag der zweiten Dosis für 270 Tage. Geboostert: Die Booster-Impfung wird grundsätzlich ab dem Tag der Auffrischungs-Impfung anerkannt.

Skifahren in Österreich: Corona-Lage, aktuelle Zahlen und Inzidenz

Neuinfektionen schnellt in Österreich nach oben. Binnen 24 Stunden steckten sich nach Angaben der Behörden vom Dienstag, 18. Januar, im Nachbarland 15.717 Menschen mit dem Virus an. Hier die aktuellen Die Zahl derschnellt innach oben. Binnen 24 Stunden steckten sich nach Angaben der Behörden vom Dienstag, 18. Januar, im Nachbarland 15.717 Menschen mit dem Virus an. Hier die aktuellen Coronazahlen (Stand 18.01.2022) für Österreich: