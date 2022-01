Winter in die Ferne zu reisen oder in den Nachbarländern von Deutschland Skiurlaub zu machen, muss besonders auf die Reisewarnungen und Einstufung zum Risikogebiet kann dem Freitag, 14.01.2022, hat das RKI wieder eine neue Liste der Hochrisikogebiete veröffentlicht. Mit Österreich gilt künftig auch das letzte Nachbarland wieder als Corona-Risikogebiet. Das hat Folgen für den geplanten Ausflug dorthin in den Winterferien – und wirft Fragen auf: Wer plant, über denin die Ferne zuoder in den Nachbarländern von Deutschlandzu machen, muss besonders auf dieund Corona-Regeln achten. Diezum Risikogebiet kann dem Urlaub einen Strich durch die Rechnung machen. Auch an diesem, hat daswieder eine neue Liste derveröffentlicht. Mitgilt künftig auch das letzte Nachbarland wieder als Corona-Risikogebiet. Das hat Folgen für den geplanten Ausflug dorthin in den– und wirft Fragen auf:

Welche Länder gelten aktuell laut RKI als Hochrisikogebiet ?

gelten aktuell laut RKI als ? Was bedeutet das für die Einreise und Rückkehr ?

und ? Was gilt für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte?

Welche Regeln gelten für die Quarantäne?

Niederlande, Frankreich, Bulgarien: mehr als 30 Länder neu auf Risikoliste

Neben Österreich kommen ab Sonntag mehr als 30 andere Länder auf die Liste, viele davon in Afrika und in der Karibik. Insgesamt werden damit fast 140 der rund 200 Länder auf der Welt auf der Risikoliste stehen. Von der Liste gestrichen wurde diesmal kein Land. Die Niederlande steht ohnehin schon seit 21. November 2021 auf der Liste der Hochrisikogebiete. Nun ist der überseeische Teil des Königreichs der Niederlande St. Martin dazugekommen. Frankreich gilt seit 19. Dezember 2021 als Hochrisikogebiet – ab Sonntag gilt auch noch für das französische Überseegebiet St. Pierre und Miquelon ein Reisewarnung. Ebenfalls betrifft das Bulgarien.

Neue RKI-Liste: Österreich ist Hochrisikogebiet ab Sonntag, 16.01.

Mit Österreich gilt ab Sonntag, 16.01.2022, auch das letzte Nachbarland von Deutschland als Hochrisikogebiet. Die Bundesregierung stuft das Österreich wegen hoher Corona-Infektionszahlen erneut als Risikogebiet ein. Ausgenommen davon sind folgende Regionen:

Gemeinde Mittelberg

Gemeinde Jungholz

Rißtal im Gemeindebiet von Vomp

Eben am Achensee

Corona-Regeln in Österreich sind ohnehin schon streng. Kitzbühel, Ischgl und St. Anton in Österreich eine verschärfte Maskenpflicht im Freien eingeführt worden. Im Zentrum von Kitzbühel müssen seit Freitag FFP2-Masken getragen werden. Die Regel gilt bis zum 23. Januar – eine Übersicht dazu gibt es im folgenden Artikel: Diesind ohnehin schon streng. Für die Einreise gilt die 2G-plus-Regel. Wegen hoher Inzidenzen ist in den beliebten Tiroler Skiortenundin Österreich eine verschärfte Maskenpflicht im Freien eingeführt worden. Im Zentrum von Kitzbühel müssen seit Freitag FFP2-Masken getragen werden. Die Regel gilt bis zum 23. Januar – eine Übersicht dazu gibt es im folgenden Artikel:

Ischgl und St. Anton liegen im Bezirk Landeck, wo die Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zuletzt bei rund 2900 stand. Im Bezirk Kitzbühel lag der Wert bei ungefähr 3400. Damit liegen diese Regionen weit über dem österreichischen Gesamtwert, der wegen der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante zuletzt auf die 1000er Marke zusteuerte.

Alle Nachbarländer von Deutschland sind RKI-Risikogebiete

Mit der Bekanntgabe von Österreich als Hochrisikogebiet, stehen jetzt alle neun Nachbarländer Deutschlands auf der Risikoliste. Für sie gilt damit also automatisch eine Reisewarnung. Das sind die Nachbarländer von Deutschland, die als Risikogebiet gelten:

Dänemark

Polen

Tschechien

Frankreich

Luxemburg

Belgien

Niederlande

Schweiz – Das gilt es bei der Einreise und dem Aufenthalt zu beachten.

Rückkehr aus Risikogebiet: Das gilt bei der Einreise nach Deutschland

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Vor allem für Familien mit schulpflichtigen Kindern, die keinen vollständigen Impfschutz haben, dürfte das eine Hürde darstellen. Sie laufen Gefahr, dass die Kinder nach einem Schneevergnügen in den Alpen etwa den Beginn des Unterrichts nach den Ferien verpassen und stattdessen zu Hause in Quarantäne festsitzt. In manchen Bundesländern beginnen die Winterferien schon Ende Januar, in anderen erst Anfang oder Mitte Februar.

Ist eine Reisewarnung ein Reiseverbot? Bedeutung für Stornierung

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist neben strikten Quarantäne-Auflagen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Was ist ein Hochrisikogebiet?

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems und auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Diese Nachweise braucht man bei der Rückkehr nach Deutschland

Seit 23.12.2021 besteht eine generelle Nachweispflicht. Die bedeutet, dass alle Reisenden ab 6 Jahren grundsätzlich bei Einreise nach Deutschland über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen müssen. Das gilt unabhängig von der Art des Verkehrsmittels und unabhängig davon, ob man in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet war.

Neue Hochrisikogebiete ab Sonntag, 16.01.22, in der Übersicht

Folgende Länder und Regionen kommen neu zur RKI-Liste der Hochrisikogebiete hinzu:

Albanien

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Benin

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Burkina Faso

Costa Rica

Die Dominikanische Republik

Dschibuti

Eritrea

Frankreich - das französische Überseegebiet St. Pierre und Miquelon

Gambia

Guinea-Bissau

Guyana

Kolumbien

Lettland

Liberia

Madagaskar

Die Niederlande - der überseeische Teil des Königreichs der Niederlande St. Martin

Niger

Nordmazedonien

Österreich - mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee

Peru

Die Philippinen

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

São Tomé und Príncipe

Senegal

Serbien

Somalia

Suriname

Tschad

Die Zentralafrikanische Republik