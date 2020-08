Deutschland 966 neue Infektionen mit Zahl der Neuinfektionen zu Beginn der neuen Woche wieder der 1000er Marke. Am vergangenen Donnerstag, Freitag und Samstag hatte der Wert bereits über der Schwelle von 1000 gelegen. Zuletzt war das Anfang Mai der Fall gewesen. Daten an das RKI übermitteln. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben die Gesundheitsämter in966 neue Infektionen mit Corona innerhalb eines Tages gemeldet. Damit nähert sich diezu Beginn der neuen Woche wieder der 1000er Marke. Am vergangenen Donnerstag, Freitag und Samstag hatte der Wert bereitsgelegen. Zuletzt war das Anfang Mai der Fall gewesen. Am Montag hatt die Zahl nur bei 240 gelegen - ein wiederkehrendes „Phänomen“, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämteran das RKI übermitteln.

Corona Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen in der Übersicht

Zahl der Infizierten: Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 217.293 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Sonntagmorgen mitteilte (Datenstand 11.8., 0.00 Uhr).

Zahl der Toten in Deutschland: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.201.

Genesene vom Coronavirus: Bis Dienstagmorgen hatten 198.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Genesene Infizierte im Vergleich zum Vortag: Im Vergleich zum Vortag haben 700 Menschen die Infektion überstanden.

Aktuell noch Infizierte: Damit sind rechnerisch rund 9.992 Menschen in Deutschland akut mit dem Erreger infiziert.

Corona Fallzahlen: Spahn sieht keine kritische Schwelle überschritten

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an Grenzen bringt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte nach dem Anstieg der Corona-Neuinfektionen aber klargemacht, dass er derzeit keine kritische Schwelle überschritten sieht: „Im Moment sind wir in jedem Fall noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann“, hatte der CDU-Politiker gesagt. „Wenn wir uns jetzt stabilisieren auf einem bestimmten Niveau, dann können wir damit umgehen.“

Corona Reproduktionszahl: So hoch liegt der R-Wert

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 10.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,09 (Vortag: 1,17). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 10.8., 0.00 Uhr, bei 1,05 (Vortag: 1,17). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Wie entstehen die erhöhten R-Werte?

Die R-Werte liegen nach RKI-Angaben seit Mitte Juli 2020 wieder bei 1 beziehungsweise leicht darüber. „Dies hängt mit einer größeren Anzahl kleiner Ausbrüche, aber auch mit den bundesweiten Fallzahlen zusammen, die seit den Lockerungen der Maßnahmen sowie durch zunehmende Fälle unter Einreisenden in den letzten Wochen stetig gestiegen sind“, hieß es.