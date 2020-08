294 Landkreisen in Deutschland belegt er - Stand Dienstag, 11. 8. 2020 - Platz 100. Damit hat Biberach sich im Vergleich zum Montag wieder um einen Rang „verschlechtert“, am Montag war es noch Platz 101 auf der Infektions-Liste des Der oberschwäbische Kreis Biberach steht im Vergleich zu anderen Kreisen gut da, die Corona-Krise wirkt sich relativ moderat aus. Unter denin Deutschland belegt er - Stand Dienstag, 11. 8. 2020 - Platz 100. Damit hat Biberach sich im Vergleich zum Montag wieder um einen Rang „verschlechtert“, am Montag war es noch Platz 101 auf der Infektions-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Trotz Schützenfest 2020 als „Schütza dahoim“ nur leicht steigende Zahlen

Welche Auswirkungen hat da das wegen Corona ausgefallenen Biberacher Schützenfestes 2020, das diesmal im Rahmen vieler kleiner „privater Schützenfeste“ als „Schütza dahoim“ stattfand?

Bedenkt man, dass dieses besondere Corona-Schützenfest 2020 von 17. - 26. Juli 2020 dauerte, und man von einer allgemeinen Quarantäne- oder Wartezeit von zwei Wochen (also bis rund um den 9. 8. 2020) ausgeht, bis Infektionen und Erkrankungen ausgeschlossen werden können, so scheinen die Feste weitgehend im Sinne der Corona-Regeln gelaufen zu sein. Der Trend weist zwar nach oben, aber nicht so stark.

Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt - auch im Kreis Biberach?

positiv getesteter Menschen wieder deutlich stärker estiegen. Am Dienstag wurden 966 neue Fälle laut das In Deutschland allerdings sind in den vergangenen Wochen die Zahlenwieder deutlich. Am Dienstag wurdenlaut das Robert Koch Instituts RKI gemeldet. Und dass es auch im relativ „soliden“ Südwesten plötzlich stark nach oben weisende Kurven geben kann, zeigt Ulm: Dort ist die Zahl von Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand in Baden-Württemberg gestiegen - möglicherweise auch wegen einer Groß-Party an der Donau.

Das Update: Aktuelle Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Biberach

Welle der Neuinfektionen auch den Doch hat die bundesweiteder Neuinfektionen auch den Kreis Biberach tief im Südwesten erreicht, gibt es auch dort Ausbrüche oder gar Infektions-Hotspots? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts RKI zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen, Stand: 11. 08. 2020). Sie zeigen laut RKI noch einen eher leicht steigenden Trend.

Das Landratsamt Biberach allerdings meldet am Dienstag mehr Infektionen als das RKI. Die Zahlen des Landratsamtes beziehen sich auf den Stand 10. 8. 2020, 16 Uhr) und sind in Klammern gesetzt.

Zahl der Infizierten: 642 (LRA Biberach: 643).

Veränderung zum Vortag: 5 (Laut LRA Biberach sind es seit Freitag 6 Fälle mehr: fünf männliche und eine weibliche Person).

Zahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben sind: 35 Menschen, 15 Frauen und 20 Männer

Veränderung zum Vortag: 0.

Zahl der Genesenen: 599 (laut Landratsamt). Das bedeutet: Keine Veränderung.

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3121,4

Am Montag waren es nur 318,9

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 4,0

Am Montag waren es nur 1,5

Einwohnerzahl: 199.742

Das sind die Corona-Zahlen in Deutschland

Hier einige Corona-Fallzahlen des RKI für Deutschland als Vergleich zu den Zahlen im Kreis Biberach.

Zahl der neu Infizierten: 966

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 217.293 Menschen

Zahl der Toten in Deutschland: 9.201.

Genesene: Bis Dienstagmorgen: 198.100 Menschen

Weitere Werte für Deutschland gibt es in diesem Beitrag:

AHA-Regel: Regierung ruft wegen Corona zu Vorsicht auf

Die Bundesregierung hat bereits am Montag angesichts zuletzt wieder gestiegener Corona-Infektionszahlen zu weiterer Vorsicht aufgerufen und gefordert, die AHA-Regel zur Vermeidung von ansteckung und Neuindfektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Das bedeutet:

Abstand

Hygiene

Alltagsmaske (Mund-Nase-Schutz).

Es gelte, wachsam zu bleiben, um Erreichtes bei der Corona-Eindämmung nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.