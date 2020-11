Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlicht jeden Tag die neuen Zahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das sind die Infektionswerte am Samstag, 14.11.2020, im Überblick:

Am Montag werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.