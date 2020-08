22 Testzentren in ganz Deutschland, könnt ihr euch auf dieser interaktiven Karte ansehen:

Die Corona-Zahlen steigen überall weiter an. Um dasbesser einschätzen und bekämpfen zu können, braucht es eine hohe Anzahl an Testungen. Doch diein Deutschland führt aktuell zu Kapazitätsproblemen. Labore müssen einen großen Rückstau abarbeiten.

Zurzeit entstehen immer weitere Testzentren. Am Samstag wurde an derzwischenund ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Es entsteht auf dem Parkplatz Kemmental in Fahrtrichtung Stuttgart und soll in der Woche ab 25.08.2020 in Betrieb gehen.