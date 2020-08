Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt am Freitag in Deutschland erneut über der Marke von 1000. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen hervor. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an. Am Donnerstag waren Neuinfektionen gemeldet worden.