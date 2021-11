Ungeimpften. In Hotspots dürfen sie nachts nur noch aus sehr wichtigen Gründen auf die Straße, weil die Infektionszahlen explodieren. Es gibt wieder Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg , doch diesmal trifft es nur die. Indürfen sie nachts nur noch aus sehr wichtigen Gründen auf die Straße, weil die Infektionszahlen explodieren.

Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg

in Baden-Württemberg Welche Kreise in BW sind betroffen?

in BW sind betroffen? Ab wann gilt die Ausgangssperre ?

? Für welche Uhrzeit gilt die Ausgangssperre in BW?

Für welche Kreise gilt die Ausgangssperre in BW?

Betroffen sind die Corona-Hotspots Schwarzwald-Baar-Kreis, Ostalbkreis und Biberach . Dort ist es den Menschen zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr nur noch beispielsweise für medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen erlaubt die eigenen vier Wände zu verlassen, sagte der Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Stuttgart. Es sei davon auszugehen, dass es nicht bei diesen drei Kreisen bleibe.

Schwarzwald-Baar-Kreis, Ostalbkreis und Biberach: Ab Montag gilt 2G

Zutritt zu beispielsweise Gastronomie, Hotels (mit Ausnahme von Geschäftsreisenden) und Einzelhandel sei von Montag an ausschließlich immunisierten - also Geimpften und Genesenen - Besuchern und Kunden gestattet. Ausgenommen von dieser Zutrittsbeschränkung sind Geschäfte und Märkte, die der Grundversorgung dienen wie Lebensmittelmärkte, Apotheken, Tank- und Poststellen, Paketdienste und Banken sowie Betriebe von körpernahen Dienstleistungen.

Das Landesgesundheitsamt hatte am Donnerstag für den Schwarzwald-Baar-Kreis einen außergewöhnlich starken Anstieg des Infektionsgeschehens innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. „So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nach dem angegebenen Berichtsstand bei einem Wert von 659,6 und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt“, hieß es. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner im Ostalbkreis bei 700,9 und in Biberach bei 677,9.

Neue BW-Corona-Verordnung in Arbeit: 2G für Jugendliche, Ausgangssperren für Ungeimpfte in Hotspots

Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Corona-Hotspots vorgesehen. Die neue Corona-Verordnung wird derzeit erarbeitet. Im Südwesten sollen von kommenden Mittwoch an nochmal deutlich schärfere Corona-Regeln vor allem für jüngere Ungeimpfte gelten. Die grün-schwarze Regierung plant die 2G-Regel (genesen oder geimpft) nun auch für 12- bis 17-Jährige einzuführen, was auch für viele Familien weitreichende Konsequenzen haben dürfte. Außerdem sind. Die neue Corona-Verordnung wird derzeit erarbeitet.

Corona-Regeln BW: Kretschmann fordert stärkere Kontrollen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten die Kommunen ermahnt, ihre Corona-Kontrollen deutlich zu verschärfen. Das Land beobachte mit großer Sorge, dass vielerorts grundlegende Schutzmaßnahmen völlig unzureichend umgesetzt würden, schrieben die beiden am Freitag in einem Brief an Städte und Gemeinden. Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie hätten kürzlich gezeigt, dass etwa die Kontrolle von Impf- oder Testnachweisen oft nachlässig sei. Auch werde häufig die Maskenpflicht nicht eingehalten. „Wir appellieren daher dringend an Sie, die Kontrollen insbesondere an Orten mit erhöhtem Infektionsrisiko durch die Ortspolizeibehörden deutlich zu verstärken und die Sanktionsmöglichkeiten nach der Corona-Verordnung auszuschöpfen“, heißt es in dem Brief.

