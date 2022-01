Bayern musste die große Silvesterparty im Jahr 2021 wieder ausfallen. Das Land rechnet wegen der zu befürchtenden Ausbreitung der Omikron-Variante in den kommenden Tagen mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen. Seit dem Ende der Weihnachtstage greifen in Inmusste die große Silvesterparty im Jahr 2021 wieder ausfallen. Das Land rechnet wegen der zu befürchtenden Ausbreitung derin den kommenden Tagen mit einer hohen Zahl von. Seit dem Ende dergreifen in Bayern daher neue Corona-Regeln

Was gilt also für private Treffen?

Kann man im Restaurant essen gehen?

Welche Regeln gelten im Einzelhandel?

Die neuen Corona-Regeln in Bayern in der Übersicht.

Aktuelle Corona-Regeln für private Feiern und Kontaktbeschränkungen in Bayern

Seit 28. Dezember 2021 dürfen sich nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene privat treffen - das gilt bei privaten Zusammenkünften. Wenn auch nur ein Ungeimpfter dabei ist, gelten ohnehin noch striktere Kontaktregeln: Dann sind nur noch Treffen der Angehörigen eines Haushaltes mit höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Haushalt erlaubt.

Ausgenommen sind, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte, bei der Zählung Kinder unter 14 Jahren, wie im Bund-Länder-Beschluss vereinbart. Das bedeutet für Bayern eine gewisse Lockerung: Bislang waren lediglich Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten von der Zählung ausgenommen gewesen. anderen Bereichen, etwa bei Zugangsbeschränkungen nach der 2G- oder der 2G-plus-Regel.

Gastronomie in Bayern: 2G, Sperrstunde und Obergrenze an Personen

Nach wie vor gilt in Bayern die 2G-Regel in Restaurants und Cafés, sowohl drinnen also auch draußen: Zutritt haben also ausschließlich Geimpfte und Genesene. Die Obergrenze für 10 Personen, die sich treffen dürfen gilt in der Gastronomie nicht. Bei der 2G-Regeln sind nun Kinder unter 14 generell ausgenommen - und nicht nur wie bisher Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten. Damit schwenkt Bayern nun doch auf den gemeinsamen Bund-Länder-Kurs ein.

Die Sperrstunde für die Gastronomie in Bayern bleibt zwar weiterhin bestehen, sie wurde allerdings für die Silvesternacht ausnahmsweise aufgehoben.

Testpflicht durch 2G+ in Bayern für Geimpfte?

Für Geimpfte mit „Booster"-Auffrischimpfung fällt in Bayern die zusätzliche Testpflicht bei Corona-Zugangsregeln weitgehend weg – vorerst bis zu einer Überprüfung der Maßnahme nach spätestens zwei Monaten. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Menschen, die „geboostert" wurden müssen – außer etwa in Kliniken sowie Alten- und Pflegeheimen – nirgendwo mehr, wo sonst weiterhin die 2G-plus-Regel gilt, einen zusätzlichen Test vorlegen. Die Booster-Impfung muss aber mindestens zwei Wochen zurückliegen.

Einzelhandel in Bayern: Wo gilt keine 2G-Regel?

Auch im Einzelhandel gilt in Bayern nach wie vor die 2G-Regel. Ausnahmen bilden dort Geschäfte des täglichen Bedarfs. Das sind:

Lebensmittelhandel (Supermärkte)

Getränkemärkte

Drogerien

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Spielzeugläden

Schuhgeschäfte

Apotheken

Sanitätshäuser

Optiker und Hörakustiker

Tankstellen

Zeitungskioske

Post

Buchhandlungen

Blumenläden

Tier- und Futtermittelmärkte

Baumärkte

Gartenmärkte

Großhandel

Das gilt für Veranstaltungen im Sport und in der Kultur in Bayern

In Bayern gilt bisher schon für große überregionale Sportveranstaltungen ein Zuschauerverbot. Dieses wurde nun ausgeweitet. Nun sind auch bei großen überregionalen Kulturveranstaltungen und vergleichbare Veranstaltungen keine Zuschauer zugelassen.

Verstöße an Silvester 2021/22

Böllerverbot. Das wiederum hat auch Änderungen der Regelungen und Strafen für das Abbrennen von Böllern und Feuerwerk zur Folge. Zu Silvester galt dieses Jahr, 2021, ein. Das wiederum hat auch Änderungen der Regelungen undfür das Abbrennen von Böllern und Feuerwerk zur Folge. Ein Bußgeldkatalog für alle Bundesländer ist hier einzusehen. Mit folgenden Straßen muss man bei Verstößen in Bayern an Silvester und Neujahr rechnen:

Öffentlicher Alkoholkonsum: 250 Euro

Feiern in der Öffentlichkeit: 500 Euro

Abbrennen von Pyrotechnik in der Öffentlichkeit: 500 Euro

Die Strafen können je nach Vergehen jedoch noch weitreichender greifen. Laut des Bußgeldkatalogs „Feuerwerk und Sprengstoff“ droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, wenn man einen nicht zertifizierten Knaller verwendet, betrieben oder hergestellt hat.

Verbot von Feuerwerk-Verkauf zu Silvester 2021

In Deutschland war der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester zum zweiten Mal in Folge verboten. In Tschechien dagegen darf das ganze Jahr über Feuerwerk verkauft werden. Dass im vergangenen Jahr weniger sichergestellt worden war, könne daran liegen, dass es damals teils Grenzkontrollen und weniger Reiseverkehr gegeben habe, sagte der Bundespolizeisprecher. 2021 floriert offenbar das Geschäft mit illegalen Böllern in Tschechien und der Schmuggel über die Grenze. „Wir stellen dieses Jahr im Vergleich zu 2020 eine deutliche Zunahme fest“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Selb in Oberfranken. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie beobachtet die Bundespolizei in Selb, Waidhaus und Waldmünchen nahe der deutsch-tschechischen Grenze aber keine Steigerung. Beinahe täglich würden derzeit Böller sichergestellt, sagte der Sprecher der Bundespolizei Selb.