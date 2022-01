Schulen gelten für viele als Treiber der Pandemie. Schon vor den Weihnachtsferien wurde deshalb diskutiert, ob diese verlängert werden. Mit der neuen Omikron-Variante stellt sich auch die Frage, ob Unterricht noch in Präsenz stattfinden soll. Nun droht eine fünfte Corona-Welle. Die Kultusminister- und Ministerinnen der Länder werden deshalb am Mittwoch, 05.01.2022, über die Lage an den Schulen beraten.

Wann geht die Schule in Bayern wieder los?

in Bayern wieder los? Wird der Schulstart im Freistaat wegen hoher Coronazahlen und Inzidenzwerten verschoben?

im Freistaat wegen hoher Coronazahlen und Inzidenzwerten verschoben? Welche Corona-Regeln gelten in Bayern nach den Weihnachtsferien an den Schulen?

Schulstart Bayern: Wann geht es nach den Weihnachtsferien im Freistaat weiter?

In Bayern haben die Weihnachtsferien 2021/2022 am 24. Dezember begonnen und dauern bis zum 08. Januar 2022. Am Montag, 10.01., geht in die Schule in Bayern dann wieder los.

Wie der Sprecher der Kultusministerkonferenz mitteilte, hat das Präsidium seine Linie bekräftigt, dem Präsenzunterricht an Schulen weiterhin höchste Priorität einzuräumen. Die Ländervertreter hätten auf Präsidiumsebene auch festgestellt, „dass alle Länder außer Thüringen nach den Weihnachtsferien in Präsenz starten wollen“, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Somit wird auch Bayern vorerst in Präsenz beginnen. Thüringen hatte unter anderem angekündigt, dass die Schüler an den ersten beiden Schultagen nach den Ferien zunächst einmal von zu Hause aus lernen sollten.

Schulstart 2022 in Bayern wie geplant

Am Montag, 10. Januar, wird Bayern also wie geplant mit der Schule starten. Das RKI hatte vor den Ferien geraten, diese zu verlängern. Allerdings werden in Bayern an Schulen im neuen Jahr wieder strengere Regeln gelten.

Regeln in der Schule in Bayern in 2022

Die regelmäßige Testpflicht an Bayerns Schulen gilt nach den Ferien auch wieder für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Das geht aus der veränderten Corona-Verordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervor. Bislang waren Schüler, die doppelt geimpft sind, von der regelmäßigen Testpflicht - nämlich dreimal pro Woche - befreit.