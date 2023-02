Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten erreicht. Jetzt liefert sich der der Film dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem anderen Streifen von Regisseur James Cameron. Und außerdem ist Avatar 2 für mehrere Oscars nominiert. Hier gibt es die aktuellen Einspielergebnisse von „ Fast drei Milliarden Dollar - diese gewaltige Summe hat „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009 an den Kinokassen weltweit eingespielt. Jetzt - 13 Jahre später - läuft der zweite Teil seit Mitte Dezember 2022 in den Kinos. Wird der Film den Rekord seines Vorgängers knacken? Avatar 2 hat auf jeden Fall schon dieerreicht. Jetzt liefert sich der der Film dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem anderen Streifen von Regisseur James Cameron. Und außerdem ist Avatar 2 für mehrere Oscars nominiert. Hier gibt es dievon „ Avatar: The Way of Water “:

Avatar 2: Wieviel Geld hat der Film bereits eingespielt?

Seit dem 14. Dezember 2022 läuft der zweite Teil der Avatar-Filmreihe nun in den Kinos. Die Produktionskosten von „Der Weg des Wassers“ liegen bei etwa 250 Millionen Dollar. Die US-amerikanische Internetseite Box Office Mojo gehört zum Amazon-Imperium und berichtet über die Einspielergebnisse von Filmen an den Kinokassen. Und das sind die aktuellen Einspielergebnisse von „Avatar: The Way of Water“:

Die Statistik weist aktuell (Stand: 26.2.2023) ein Einspielergebnis von 2.250.471.788 Dollar aus. Enthalten sind in dieser Summe das Einspielergebnis bis inklusive Freitag, 24.02.2023, aus den USA (661.783.862 Dollar) und die weltweiten Einnahmen bis 19.2.2023. Damit belegte Avatar 2 Platz 2 in der Jahresrangliste für 2022. Die Top 5-Filme im vergangenen Jahr sind:

Top Gun: Maverick - 1.488.732.821 Dollar

Avatar: The Way of Water - 1.482.683.420 Dollar

Jurassic World: Dominion - 1.001.136.080 Dollar

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 955.775.804 Dollar

Minions: The Rise of Guru - 939.628.210 Dollar

Avatar ganz vorn - Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten weltweit

Top 10 der erfolgreichsten Filme auf der Welt aller Zeiten: Die erfolgreichsten Filme spielen an den Kinokassen weltweit auch mal eine Milliarde Dollar und mehr ein. Avatar 2 liefert sich aktuell ein Duell mit Titanic um Platz 3. Dieser Streifen, ebenfalls vom Regisseur James Cameron, läuft aktuell in einer überarbeiteten Version zum 25. Jahrestag abermals im Kino und sammelt Geld ein. Das ist die

1. Avatar: 2,922 Mrd. Dollar

2. Avengers: Endgame: 2,797 Mrd. Dollar

3. Avatar 2: 2,250 Mrd. Dollar

4. Titanic: 2,248 Mrd. Dollar

5. Star Wars: Episode VII: 2,069 Mrd. Dollar

6. Avengers: Infinity War: 2,048 Mrd. Dollar

7. Spider Man: No Way Home: 1,921 Mrd. Dollar

8. Jurassic World: 1,671 Mrd. Dollar

9. The Lion King: 1,663 Mrd. Dollar

10. The Avengers: 1,518 Mrd. Dollar

Avatar 2: Wieviele Geld hat der Film bislang in Deutschland eingespielt?

„Avatar: The Way of Water“ hat in Deutschland mehr Umsatz eingespielt als jeder Film zuvor. Das teilte die Walt Disney Company am 19.2.2023, mit. Nach 68 Tagen im Kino habe der Film mehr als 129 Millionen Euro Umsatz eingespielt. „Damit bricht er die 25 Jahre alte Bestmarke als erfolgreichster Film aller Zeiten nach Umsatz in Deutschland, die 1998 von Titanic aufgestellt wurde“, teilte der Manager der Walt Disney Company für Deutschland, die Schweiz und Österreich, Roger Crotti, am Sonntag mit. Allerdings ist das Ergebnis nicht inflationsbereinigt. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Kinokarten über die Jahre teurer geworden sind und 3D oft einen Aufschlag kostet. Der meistbesuchte Kinofilm in Deutschland ist nach wie vor „Titanic“.

Avatar 2: Was sagen Kritiker und Kinobesucher zum Film?

Wie finden Kinobesucher die Fortsetzung der Avatar-Reihe? In diesem Extra-Artikel gibt es Stimmen, Bewertungen und Rezensionen:

Avatar 3 - Wann kommt die Fortsetzung?

Wann kommt Avatar 3 in die Kinos und wieviele weitere Filme sollen folgen? Es ist kein Geheimnis, dass es weitere Abenteuer aus Pandora geben soll.und wieviele weitere Filme sollen folgen? Antworten liefert dieser Extra-Text.

Avatar 2 - Holt der Film auch den Oscar?

am 12, März 2023 verliehen und Der zweite Film aus der Avatar-Filmreihe ist auch für die Oscars 2023 nominiert, und zwar gleich in vier Kategorien. Der begehrteste Filmpreis der Welt wirdund hier gibt es alle Infos dazu . In diesen Kategorien ist Avatar 2 für einen Oscar nominiert: