Was sagen die Kritiker und Filmbesucher zur Fortsetzung des erfolgreichsten Films der Welt? Lange 13 Jahre mussten die Fans auf diesen Film warten. Seit 14.12.2022 läuft nun „ Avatar: Der Weg des Wassers “ endlich in den Kinos.zur Fortsetzung des erfolgreichsten Films der Welt?

Kritik zu Avatar 2: Das sagen die Film-Experten

Rückkehr nach Pandora gerät so zu einem echten Kinoerlebnis. In Zeiten des heimischen Streamings grenzt so etwas fast an ein blaues Wunder. Die Rückkehr nach Pandora ist mehr als gelungen, schreibt unser hauseigener Kino-Auskenner Michael Heider in seiner Filmbesprechung (+Text) . Die Rückkehr sei nicht nur gelungen, sie fühle sich sogar besser an als der erste Besuch vor 13 Jahren. Sein Fazit: Mit „Avatar 2: The Way of Water“ legt Cameron erneut ein Sequel vor, das seinen Vorgänger sogar noch übertrifft. Die. In Zeiten des heimischen Streamings grenzt so etwas fast an ein blaues Wunder.

Ähnlich sieht das auch Cordula Dieckmann von der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie schreibt: „In jahrelanger Arbeit hat Cameron ein Werk erschaffen, das dem mit drei Oscars prämierten Vorgänger in nichts nachsteht. Die Fortsetzung ist ein bildgewaltiges Sehvergnügen, das in der 3D-Version noch gesteigert wird und das durch dieses regelrechte Eintauchen in die Geschehnisse eindrücklich den Irrsinn der umweltzerstörerischen Ausbeutung von Ressourcen zu Wasser und zu Lande vor Augen führt.“

Avatar 2: Wie finden die Kinobesucher den Film?

Im Gegensatz zu Fachpublikum und Premierengästen mussten die Kinobesucher auf diesen Mittwoch warten, um Avatar 2 endlich auf der Leinwand zu sehen. In den großen Kinos der Republik läuft der Film seit dem frühen Vormittag. Noch gibt es also nicht so viele Besuchermeinungen, kann es ja gar nicht. Und trotzdem gibt es im Netz die ersten Bewertungen. So hat der Film auf der englischsprachigen Bewertungsplattform Rotten Tomatoes einen Score von 83 Prozent. Bislang speist sich das aber aus gut 100 Rezensionen.

Auch über Google gibt es die ersten Bewertungen. Hier gefiel der Film 92 Prozent der Nutzer.