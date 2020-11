In Bayern gilt zwar die Regelung, dass Fitnessstudios generell geschlossen bleiben. Ausnahmen gibt es laut Medienberichten jedoch fürmit Elektrostimulation, da diese Bereiche rechtlich nicht als Fitness gelten, sondern als „Dienstleistungen“. Es werde dort ausschließlich Individualsport betrieben, so die Begründung der Behörden. „Seit Dienstag haben wir wieder offen – der Montag ist uns verloren gegangen“, sagte der Nürnberger EMS-Studio-Betreiberdem Nachrichtenportal „inFranken“ . Der Terminkalender sei mittlerweile wieder voll ausgebucht, so Maul.

Was Fitness-Studios in Baden-Württemberg betrifft, so gibt es nach wie vor widersprüchliche Aussagen von Ministerien und örtlich zuständigen Ordnungsämtern. Laut dem Wortlaut derist jedoch davon auszugehen, dass Personal Training und Reha-Sport auch im Fitness-Studio möglich ist – also „allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts“. Yoga sollte nach Aussage des Sozial- und Gesundheitsministeriums von „Manne“ Lucha aber wohl nur im Außenbereich erlaubt sein, wie auch aus einer tabellarischen Übersicht mit erlaubten Aktivitäten in Baden-Württemberg hervorging. Außerdem verweisen auch manche Ordnungsämter weiter aufallein im Freien. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vertritt allerdings eine andere