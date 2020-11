Wegen der hohen Corona-Zahlen gilt seit Anfang November ein „Lockdown light“, der die meisten Fitnessstudios in Bayern und Deutschland betrifft

Rechtlich gesehen galten in Bayern manche Fitness-Angebote seit Beginn des Lockdowns als erlaubte „Dienstleistungen“

Der bayrische Verwaltungsgerichtshof wollte im Sinn der Gleichbehandlung auch allgemein wieder das Personal Training erlauben

Stattdessen soll jetzt ein allgemeines Verbot von Indoor-Sport kommen, laut Söder vielleicht sogar deutschlandweit

Mit einem drastischen Verbot von jeglichem Einzelsport in Innenräumen reagiert der Freistaat Bayern auf ein rechtskräftiges Urteil, das am Donnerstag die Vollschließung von Fitnessstudios annulliert hatte. Wegen mangelnder Gleichberechtigung bei verschiedenen Aktivitäten mit „Training allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts" war ein Teil der bayrischen Corona-Verordnung außer Vollzug gesetzt worden. Insbesondere Personal Training jeglicher Art wollten die Richter wieder zulassen, nachdem im November-Lockdown von Anfang an auch EMS-Angebote mit Elektrostimulation sowie Yoga-Stunden erlaubt waren, da diese als „Dienstleistungen" angesehen wurden.

Fitnessstudios in Bayern: Verbot für Indoor-Sport

Stattdessen gibt es nun einen Rundumschlag an Verboten für Indoor-Sport, um die Gleichbehandlung wieder herzustellen. Ob auch medizinisch notwendige Behandlungen wie Reha-Übungen oder Schwangerschaftsgymnastik betroffen sind, war zunächst unklar. Beim Lockdown im Frühjahr waren sie außen vor geblieben.

„Die Staatsregierung zieht damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag in München.

Hintergrund für die Neuregelung ist eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH). Dieser hatte unter Verweis auf das Gleichheitsprinzip am Donnerstag die bisherige Schließung von Fitnessstudios aufgehoben, weil auf der anderen Seite sonstige Sportstätten für Individualsport geöffnet seien. Das Gericht gab damit dem Eilantrag eines Fitnessstudio-Inhabers zum Teil statt.

Staatsregierung in Bayern will mit Entscheidung Gleichbehandlung herstellen

„Die Staatsregierung respektiert selbstverständlich den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und seine Begründung“, sagte Holetschek. Deshalb werde sie durch eine sofortige Verordnungsänderung die vom BayVGH geforderte Gleichbehandlung von Fitnessstudios und sonstigen Sportstätten durch Schließung sämtlicher Indoor-Sportstätten in Bayern mit Wirkung zum Freitag, 13. November, herstellen.

Die leider steigende Infektionslage in Bayern zwinge zu weiteren Maßnahmen, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. „Der Infektionsschutz und die Gesundheit unserer Bürger haben absoluten Vorrang.“

Nach Fitnessstudio-Entscheidung in Bayern: Noch keine Reaktion aus anderen Bundesländern

Baden-Württemberg war eine Diskussion um die Rechtslage, und es wurde teilweise auf Training allein im Außenbereich verwiesen. Von anderen Bundesländern kam noch keine Reaktion auf den Vorstoß. Auch inwar eine Diskussion um die Zulässigkeit von Personal Training im Fitness-Studio entbrannt. Bei den zuständigen Behörden herrschte Unklarheit um die, und es wurde teilweise auf Training allein im Außenbereich verwiesen.