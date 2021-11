Steigende Corona-Zahlen führen zu einer angespannten Situation auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg. Anfang November überschritt die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden müssen, am zweiten Werktag in Folge die Marke von 250. Die Konsequenz: Die Landesregierung hat die Warnstufe für Baden-Württemberg ausgerufen.

Dadurch gelten seit Mittwoch, 03.11.2021, verschärfte Corona-Regeln für Ungeimpfte. Jetzt gilt vielerorts 2G oder 3G-plus. Auch die Kontaktbeschränkungen kehren wieder zurück.

Die mit der Warnstufe zusammenhängenden Einschränkungen, vor allem für Nicht-Geimpfte oder -Genesene, treten am Mittwoch, 03.11.2021, in Kraft.

Die 2G-Regel gilt in Baden-Württemberg flächendeckend erst in der Alarmstufe. Diese ist noch nicht erreicht, wenn weniger als 390 Corona-Patienten auf Intensivstation liegen. In vielen Bereichen gilt in der nun ausgerufenen Warnstufe allerdings die 3G-plus-Regel. In folgenden Bereichen brauchen Ungeimpfte nun einen Nachweis über einen negativen PCR-Test:

In geschlossenen Räumen wie Theatern, Kinos, Stadtfesten, Betriebs- und Vereinsfeiern, etc.

In Kultureinrichtungen wie Galerien, Museen, Bibliotheken und Co.

Bei Messen, Ausstellungen und Kongressen

In der Gastronomie und Vergnügungsstätten (wie Restaurants, Kneipen, Imbisse, Spielhallen etc.)

Im Touristischen Verkehr, z.B. bei Schifffahrten, Seilbahnen und Busreisen

Bei der außerschulischen Bildung, also VHS-Kursen, Musikschulen und Co.

In Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Sportstätten, Bäder, Saunen und mehr

Beim Sport: Hier findet ihr die aktuellen Corona-Regeln, die beim Sport in den verschiedenen Bereichen gelten.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) schließt eine vorzeitige Rückkehr zur Maskenpflicht in den Klassenzimmern angesichts der steigenden Coronafälle bei Kinder und Jugendlichen nicht aus. Die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler habe zuletzt parallel zum Anstieg des gesamten Infektionsgeschehens zugelegt, sagte sie am Donnerstag. In der Woche nach den Herbstferien würden die Ansteckungszahlen in den Schulen daher sehr genau beobachtet. „Dass wir dann auch kurzfristig die Maskenpflicht am Platz wieder einführen, behalten wir uns ausdrücklich vor“, sagte Schopper.

Im Südwesten müssen Schüler im Unterricht seit dem 18. Oktober keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können unter bestimmten Voraussetzungen auf die Maske verzichten. Überall sonst im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. Masken am Platz müssen laut Kultusministerium wieder getragen werden, wenn die Corona-Alarmstufe des Landes greift und zu viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen.

Nach dem Auslösen der Corona-Warnstufe am Mittwoch will das Land die Einhaltung der strengeren Regeln vor allem in der Gastronomie kontrollieren. Alle Städte und Gemeinden seien dazu aufgerufen, am 11. und 12. November in Restaurants, Bars und Gaststätten vor allem die Einhaltung der 3G-Regel zu überprüfen, teilte das Sozialministerium in Stuttgart am Mittwoch mit. Mit der Warnstufe müssen Gäste, die ein Restaurant besuchen möchten, einen Nachweis über Impfung, Genesung oder einen negativen PCR-Test vorweisen. Zunächst hatte der „Südkurier“ berichtet.

Nach Angaben des Sozialministeriums soll mit der Aktion zur Einhaltung der strengeren Regeln sensibilisiert werden. Ein besonderes Augenmerk werde dabei auf der Kontrolle von PCR-Tests liegen, sagte ein Ministeriumssprecher.

In anderen Lebensbereichen dürfte die Kontrolle der strengeren Corona-Regeln dagegen nicht so einfach werden - zum Beispiel bei den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Mehrere Ordnungsämter in Baden-Württemberg kündigten an, deren Einhaltung zwar kontrollieren zu wollen - aber vorerst nicht viel umfangreicher als bisher.

„Es geht nicht darum, Menschen zu kontrollieren, sondern wieder verstärkt Aufmerksamkeit zu schaffen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Stuttgart am Mittwoch. Wie bisher auch solle es auf der Straße und in Gaststätten stichprobenartige Kontrollen geben. Vom Ordnungsamt in Mannheim hieß es, Polizei und Ordnungsämter würden auch weiter Auffälligkeiten und Hinweisen nachgehen. Auch aus Tübingen und Freiburg hieß es, man werde bei den Kontrollen am bisherigen Kurs festhalten.

Neu ist seit dem 28. Oktober in der Verordnung bereits das 2G-Optionsmodell. Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

In der jetzt ausgerufenen Warnstufe müssen ungeimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test vorlegen – insbesondere in Innenräumen. Das betrifft laut Gesundheitsministerium etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Mit der Warnstufe entfällt auch die Befreiung von der Maskenpflicht beim 2G-Optionsmodell für immunisierte Besucher sowie Be-schäftigte etwa von Restaurants.

Die Kosten für einen PCR-Test liegen in der Regel zwischen 60 und 200 Euro. Der Preis variiert, je nachdem wie schnell das Testergebnis vorliegen soll. PCR-Tests, deren Ergebnis innerhalb weniger Stunden mitgeteilt werden soll, sind also deutlich kostspieliger. Manche Zentren hatten in der Vergangenheit auch Sonderangebote für nachtschwärmer angeboten – mit Pooltestungen für um die 20 Euro. Nun gilt aber auch in Clubs nur noch die 2G-Regel.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab Donnerstag (16.00 Uhr) in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist ein Thema der Gespräche. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch seinen Appell zu mehr Auffrischungsimpfungen bekräftigt, um schon länger zurückliegende Impfungen zu verstärken. Aus seiner Sicht reicht das Tempo beim „Boostern“ nicht. Daher sollten alle Länder alle Menschen ab 60 Jahren anschreiben und darauf hinweisen. Strittig war zuletzt, ob die Länder für Booster-Impfungen auch die regionalen Impfzentren wieder aktivieren sollen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich zuletzt nahezu wöchentlich in Videoschalten ausgetauscht. In Lindau soll nun vor Ort beraten werden, die Beschlüsse sollen am Freitag (13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz verkündet werden.

Ein Haushalt darf sich in der Warnstufe nur noch mit fünf weiteren Personen treffen – ausgenommen sind auch hier Geimpfte oder Genesene, Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine Impfempfehlung der Stiko besteht.

„Die erste kritische Marke ist erreicht, die Lage in den Krankenhäusern angespannt“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha. „Wir erleben derzeit eine Pandemie der Ungeimpften. Das sehen wir nicht nur an den getrennt ausgewiesenen Inzidenz-Werten, sondern auch auf den Intensivstationen.“ Dort liegen laut Lucha fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patienten mit einem schweren Verlauf. Es sei deshalb klar, dass mit den Einschränkungen bei den Nicht-Geimpften angesetzt werden muss. Sie seien Treiber der Pandemie und sorgen für die Belastung des Gesundheitssystems.

