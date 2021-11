In Deutschland klettern die Corona-Zahlen derzeit wieder in die Höhe. Erstmals seit Mai 2021 liegt die Inzidenz in den vergangenen 1,5 Wochen dauerhaft wieder im dreistelligen Bereich. Doch in Baden-Württemberg ist nicht mehr die Inzidenz entscheidend für Regeln und Maßnahmen, sondern die Anzahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen und die Hospitalisierungsrate. Sind diese Zahlen zu hoch, tritt die Warnstufe in BW in Kraft und es kommen strengere Regeln. Das wird aller Voraussicht nach an diesem Mittwoch, 03.11., der Fall sein. Für den Vereinssport im Land ändert sich dann auch etwas.

Warnstufe in BW: Die aktuellen Corona-Zahlen

Stand heute (02.11) sehen die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg wie folgt aus:

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz: 3,58 (Stand 1.11.)

3,58 (Stand 1.11.) Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 284

284 davon invasiv beatmet: 148

Intensivbetten belegt: 1946

Intensivbetten frei: 327

Intensivbetten insgesamt: 2273

Aktuelle Zahlen zur Belegung der Intensivbetten in BW können auch auf der Seite des DIVI-Intensivregister eingesehen werden. Demnach sind in Baden-Württemberg

Corona VO Sport Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es für den Sport eine eigene Corona-Verordnung. Die neuste Version davon gilt seit dem 16. Oktober 2021. Sie gilt etwa für alle privaten und öffentlichen Sportanlage und Sportstätten, Tanz- und Ballettschulen und ähnliche Einrichtungen und Orte, die zu Trainings- und Übungszwecken genutzt werden oder für Wettkampfveranstaltungen. Ebenso gilt sie für das Schwimmtraining und Fitnessstudios. Kurzum: Für jegliche Art von Sporthallen, Sportplätze, Sportstätten, Vereinssport.

Basisstufe: Welche Regeln gelten in BW für den Sport?

Die Basisstufe, die bisher noch in Baden-Württemberg gilt, ist die lockerste Stufe. Bei Sport in geschlossenen Räumen gelten dann die 3G. Nur Geimpfte, Getestete oder Genesene dürfen teilnehmen. Schüler und Schülerinnen gelten als getestet. Während dem Sport ausüben muss keine Maske getragen werden, auch beim Duschen nicht. Beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes allerdings schon.

Beim Sport im Freien sehen die Regeln anders aus: Daran dürfen in der Basisstufe auch Personen teilnehmen, die nicht geimpft, getestet oder genesen sind. Allerdings gilt auch hier das Tragen einer Maske, wenn man gerade keinen Sport macht.

Entscheidet sich ein Verein oder ein Betreiber dazu, das 2G-Optionsmodell zu wählen, also nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen, entfällt die Maskenpflicht.

Warnstufe: Welche Regeln gelten in BW beim Sport?

Von Mittwoch, 3.11., an allerdings gilt in BW die Warnstufe. Im Sport und für Vereine heißt das Folgendes: